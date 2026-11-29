La darrera jornada de la primera volta de la lliga de Divisió d'Honor femenina ha ofert el nom del vuitè equip classificat per a la Copa de la Reina, que es disputarà del 23 al 25 d'abril a Can Salas. Es tracta del Club Egara. Tot i haver perdut per 1 a 2 el derbi terrassenc que l'ha enfrontat aquest diumenge amb l'Atlètic, les jugadores que prepara Andrew Wilson han acabat en vuitena posició gràcies a l'empat a dos gols del CD Terrassa al camp del cuer, el Sardinero.
En un derbi vibrant, les de Sílvia Bonastre s'han endut els tres punts gràcies a la seva major insistència ofensiva. Ambdós conjunts han gaudit de bones ocasions, però han estat les visitants les que han acabat guanyant.
L'Atlètic ha dominat els dos primers quarts, però s'ha arribat al descans amb empat a zero. Al minut 43, Sofia Rogoski s'ha quedat sola davant Núria Giménez. Ha caigut i ha reclamat un stroke que no s'ha assenyalat. Sí que s'ha xiulat el del minut 48, que ha permès Núria Carles fer el 0 a 1.
Conscient que li calia puntuar per ser a la Copa de la Reina, l'Egara ho ha intentat de totes les maneres possibles. Una acció magistral de Paula Aurell ha significat l'empat. La terrassenca ha guanyat la línia de fons per la dreta i ha aixecat la bola davant la sortida de Clara Pérez per empatar. L'Atlètic, però, no havia dit encara la seva darrera paraula. A dos minuts del final, el novè penal visitant ha acabat en un gol de Mar Sola en aprofitar un refús ha significat l'1 a 2 definitiu.
Ja sense temps, el Club Egara ha llançat fins a tres penals consecutius, però l'empat no ha arribat.
El CD Terrassa, per la seva banda, s'ha posat fins a dues vegades per davant en el marcador, però han acabat empatant a dos al camp del cuer, el Sardinero. Ana Paula Riera ha marcat al minut 29 en transformar un llançament d'stroke. Els tres gols restants han arribat en els últims deu minuts. La càntabra Malena Cerviño ha empatat al 51, però al 56, Riera ha transformat un altre stroke. L'avantatge en el marcador ha durat poc, ja que al 58, Celia Mate ha establert el 2 a 2 definitiu.
De cara a la Copa de la Reina, els dos equips madrilenys, Club de Campo i Complutense, seran els caps de sèrie i no es veuran les cares fins a una hipotètica final. L'Atlètic és cinquè amb 23 punts, el Club Egara vuitè amb 11 i el CD Terrassa novè amb 10.