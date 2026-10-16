“El més important és que generem ocasions”

Va ser l’autor del gol del darrer partit de lliga del Terrassa FC en el camp de l’Olot, després de transformar un penal en el primer temps. Ja és la seva segona temporada al club egarenc i ha participat en els cinc encontres disputats fins ara d’aquesta competició, tres com a titular. Un dels hàndicaps que ha mostrat el conjunt d’Oriol Alsina és la manca d’encert en atac i ho demostren les tres dianes marcades, però Alberto Gutiérrez, conegut futbolísticament com a Guti confia plenament que els gols arribaran.
“L’equip en defensa està a un nivell increïble, és molt difícil que ens marquin gols i després, en atac, és veritat que generem i creem moltes ocasions i ens falta aquest polsim d’encert en l’últim terç, però crec que és important que l’equip genera i genera ocasions i estic segur que entraran”, va manifestar el jugador del conjunt terrassista.
Després d’un periple amb molts partits fora de casa entre lliga i Copa Federació, agreujat per la suspensió del partit a l’Estadi Olímpic contra el Girona “B”, el Terrassa FC torna a actuar com a local, aquest diumenge, a partir de les 17 hores. Sobre aquesta qüestió, Guti va assenyalar que “teníem moltes ganes de tornar a jugar aquí a casa, amb la nostra afició. Portem quatre partits fora de casa, només un aquí i volem tornar a jugar aquí amb la nostra gent i fer-ho bé i portar-nos els tres punts”, va assegurar el davanter madrileny.
Força bé
El pròxim adversari és un Logroñés “B” que ha començat força bé la temporada i que a la lliga de la Segona Federació d’enguany ha sumat vuit punts i està classificat en una còmoda posició, a la vuitena plaça. Guti opina que el conjunt de La Rioja “és un filial molt jove, són tots jugadors amb talent, com tots els filials, amb ritme”, però va afegir que “nosaltres aquí a casa hem de demostrar que ens volem fer forts i des del primer minut sortirem a guanyar”.
Respecte a si el grup d’enguany és més assequible que el de la passada temporada, el davanter del Terrassa FC va apuntar que “al final, tots els equips de tots els grups competeixen, tots surten a guanyar”, tot i que va admetre que “els camps als quals anem segurament no són els millors”, encara que, en aquestes circumstàncies que podrien ser molt adverses, “l’equip s’adapta i competeix sempre”.