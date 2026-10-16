El dissetè Cycling Day, sota sostre

Les adverses previsions meteorològiques han obligat al gimnàs Squash 4 canviar l’escenari de la dissetena edició del Cycling Day, la tradicional pedalada solidària que omple cada any la Plaça Vella durant el mes d’octubre.
Davant la previsió de pluges de forta intensitat emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya i l’activació del pla INUNCAT per part de Protecció Civil, l’alcalde Jordi Ballart ha activat en fase d’alerta el Pla d’Emergència Municipal per risc d’inundacions. Segons les previsions meteorològiques, el canvi de temps s’iniciarà dissabte a la tarda i es pot allargar fins dilluns. Els mapes assenyalen que el moment de major intensitat de les precipitacions es podria produir dissabte a partir de les 19 hores.
Davant d’aquesta alerta, els organitzadors han decidit que aquesta edició del Cycling Day de dissabte es faci sobre cobert. Les bicicletes es traslladaran al gimnàs de l’Squash 4, situat al número 72 del carrer de la Rasa. Continuarà sent una activitat solidària, ja que els fons recaptats es destinaran a l’associació Sanfilippo Barcelona. El canvi de lloc afectarà de manera important la participació. En lloc dels 390 ciclistes previstos, se n'espera un centenar.
“És una llàstima que no es pugui dur a terme a la plaça Vella. Les condicions previstes de pluja fan impossible que es puguin realitzar les sessions a l’exterior amb condicions de seguretat. Ens hem vist obligats a reduir l’aforament a unes 32 bicicletes per sessió, una circumstància que ens ha obligat a reorganitzar tot el planell de la jornada. Malgrat les dificultats, esperem poder gaudir d’un magnífic Cycling Day”, explica l’organitzador, Jordi Font.
De cinc a tres sessions
La diferència d’aforament ha obligat a passar de les cinc sessions previstes a només tres. Els participants en la sessió de les 13 hores seran reubicats a la de les 18. La primera sessió serà, per tant, a les 17 hores. La tercera i última sessió es farà en tres torns, repartida entre les 18, 19 i 20 hores, respectant en tot moment l’ordre d’arribada.
El que no canviarà serà el sopar i la fi de festa, que es desenvoluparan, com és habitual, al restaurant del Centre Cultural El Social.
La d’enguany serà la quarta de les set darreres edicions que ha de modificar els plans inicials. Les dels anys 2020, 2021 i 2022 es van veure afectades per la pandèmia de la covid. La primera es va suspendre, la segona es va fer al pati del Social i la tercera es va traslladar al Bisbat d’Ègara.