L’extrem madrileny Alberto Gutiérrez, conegut futbolísticament com a Guti, ha arribat a un acord per renovar el seu contracte amb el Terrassa FC de cara a la temporada vinent. El futbolista continuarà sent, d’aquesta manera, un futbolista important en el projecte terrassista de cara a l’exercici 2026-2027.
El madrileny, nascut a Móstoles fa 27 anys, va arribar al Terrassa FC l’estiu passat. Ha jugat un total de 30 partits oficials amb la samarreta del Terrassa FC, sumant 1.976 minuts.
En el decurs de l’exercici, el futbolista ha aportat quatre gols i tres assistències. Malgrat haver tingut mala sort amb les lesions, Guti ha ofert un bon rendiment i ha entrat en els plans del cos tècnic dirigit per Oriol Alsina.
Guti lluirà la temporada vinent la samarreta amb el dorsal número 9 a l'esquena. Aquesta temporada portava el 10.
Guti és un davanter amb experiència en la categoria. Hi ha militat les quatre darreres temporades. Després de passar pel futbol base del Real Madrid i el Deportivo Alavés, va jugar dues temporades a Tercera Divisió amb el CD San Ignacio vitorià. Després de tres temporades al filial de l’Alavés i passar per Navalcarnero i Majadahonda, va arribar al Terrassa FC.
D’altra banda, el davanter del filial Pau Santanach, màxim golejador de Segona Catalana amb 31 gols en 30 partits, ha signat el seu primer contracte professional, amb opció a dues temporades més segons els minuts jugats. El jugador barceloní farà la pretemporada amb el primer equip, que li reserva una fitxa sènior per si acaba convencent Alsina.