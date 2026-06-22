Ismael Saibari ja porta dos gols al Mundial

El futbolista terrassenc de la selecció marroquina Ismael Saibari porta ja dos gols al Mundial. De fet, els dos únics gols que acumula el Marroc els ha marcat ell, ambdós a passada de Brahim.
Després de marcar contra el Brasil, en la segona jornada, el terrassenc va fer l'únic gol del partit entre el Marroc i Escòcia. Va ser al minut 2 de joc (només s'havien jugat 78 segons) quan l'encara jugador del PSV Eindhoven, que va tornar a jugar com a punta, va rebre una passada del madridista Brahim i va afusellar el porter escocès Angus Gunn amb una fortíssima rematada.
Saibari s'ha convertit, d'aquesta manera, en el segon jugador africà que marca en els seus dos primers partits en un Mundial juntament amb l'egipci Mohamed Salah.
Saibari va signar un altre bon partit. Al minut 50 va poder marcar el 2 a 0, però la seva rematada va acabar al pal. Va ser substituït al minut 84 per Soufiane Rahimi.
Brasilers i marroquina lideren el grup "C" amb quatre punts, per tres dels escocesos i zero dels haitians. En la tercera i darrera jornada d'aquesta primera fase, el Marroc s'enfrontarà a Haití aquest dimecres, dia de Sant Joan, a les 16 hores.