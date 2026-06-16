Ismael Saibari marca el segon gol terrassenc en un Mundial

Josep Parra, Xavi Hernández, Albert Luque, Dani Olmo i Ismael Saibari. És la selecta llista dels cinc futbolistes terrassencs que han disputat un Mundial de futbol. Només Dani Olmo, que va fer el gol 100 amb la selecció espanyola en el Mundial de Qatar en l'estrena contra Costa Rica, havia marcat fins ara. Xavi no va fer cap gol en cap dels quatre Mundials que va disputar. Saibari s'ha convertit en el segon egarenc a marcar un gol en una fase final de la Copa del Món.
Va ser dissabte passat, en el primer partit del combinat marroquí, que debutava al MetLife Stadium de Nova York contra la penta campiona del món, Brasil. El seleccionador Mohamed Ouahbi va alinear Saibari com a titular. Per bé que ell és migcampista, les lesions el van obligar a situar-lo com a davanter de referència. Al minut 21, Saibari va aprofitar una gran passada a l'espai del madridista Brahim per esmunyir-se dels centrals brasilers, enfilar el camí de la porteria i batre Alisson, anotant el 0 a 1. Un golàs del també madridista Vinicius al 32 acabaria significant l'empat a un definitiu.
Saibari, nascut al barri de Can Parellada el dia 28 de gener de l'any 2001, va descobrir el futbol, com tants altres nens, a les places del barri amb el seu germà gran Akram. Fins i tot va jugar una temporada a l’equip benjamí del CD Can Parellada. Volia ser futbolista professional i ho ha aconseguit. L’any 2007, quan l’Ismael tenia 6 anys, els seus pares, que havien arribat a Terrassa procedents d’Almeria, van decidir emigrar a Bèlgica per la feina del pare, que era paleta.
Un traspàs de 55 milions d'euros
L’egarenc va passar per les categories inferiors del Genk i l’Anderlecht. I de Bèlgica va fer el salt a l’Eredivisie, als Països Baixos. L’estiu de l’any 2020 va fitxar per un dels clubs més prestigiosos del país, el PSV Eindhoven. En els darrers dies, l'egarenc ha acceptat l'oferta del Bayern de Munic per jugar a partir de la temporada vinent a la Bundeslliga. Saibari ha jugat les sis darreres temporades al PSV. A la darrera, ha anotat 19 gols i ha fet 9 assistències.
El Bayern de Munic i el PSV han arribat a un acord per al traspàs del futbolista nascut a Terrassa. Els alemanys pagaran 55 milions d'euros pel migcampista ofensiu.
A nivell internacional, Saibari va guanyar la Copa d'Àfrica amb el Marroc després del càstig aplicat al Senegal. Ara somia a proclamar-se campió del Món. Instal·lat al grup "C", el Marroc ocupa la segona posició amb 1 punt, igual que el Brasil. El líder, amb 3, és Escòcia, mentre que Haití tanca el grup sense cap punt. Els "lleons de l'Atlas" disputaran dissabte a les 00 hores el seu segon partit, davant d'Escòcia. Tancaran la primera fase el dijous dia 25 de juny a la mateixa hora davant dels haitians.