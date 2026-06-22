Musta júnior s’imposa per KO tècnic a Jorge Luna

Tres de tres. El boxejador terrassenc Musta Chadlioui júnior va tornar a brillar en la macrovetllada organitzada per JHM Promotions a l’hipòdrom de la Zarzuela de Madrid. Musta, de 18 anys, es va imposar per KO tècnic en el tercer assalt del combat del pes welter al colombià Jorge Luna, de 29 anys, després d’una magnífica actuació del púgil terrassenc.
En aquesta prestigiosa vetllada madrilenya, on es van decidir dos títols europeus, Musta Chadlioui es va imposar amb gran autoritat a Luna. Va guanyar per KO tècnic en el tercer assalt després d’una actuació en la qual l’egarenc va combinar qualitat tècnica, agressivitat i una notable maduresa.
Des del primer toc de campana, Chadlioui va prendre el control de les accions, sense donar opcions al colombià. Va emprar una boxa ordenada, precisa, eficaç i sempre ofensiva. De mica en mica, va anar trobant els forats en la defensa del seu oponent.
Mentre passaven els assalts, la superioritat del boxejador del Boxing Club Terrassa es feia cada vegada més evident. Luna tractava de contestar i mantenir-se dins del combat, però la bona feina de Chadlioui va anar desfent qualsevol possibilitat de resistència del lluitador americà.
La pressió constant, la velocitat de mans i la varietat de cops utilitzats pel terrassenc van anar castigant Luna, que en el tercer assalt va acabar caient a la lona i ja no es va poder tornar a posar dempeus.
En veure que Luna no podia respondre de manera adequada al càstig que estava rebent per part del terrassenc, l’àrbitre va decidir aturar el combat, decretar el KO tècnic i concedir a Chadlioui la victòria amb absoluta justícia. Es tracta de la tercera victòria, totes per KO, en la seva encara incipient trajectòria com a boxejador professional.
Tres victòries per KO
Musta Chadlioui júnior manté una efectivitat del 100% en la seva trajectòria professional amb tres victòries en només quatre mesos. Es va estrenar precisament derrotant amb autoritat al mateix Luna, a qui va tombar en el quart assalt en el seu primer combat com a professional, celebrat al poliesportiu de la Maurina de Terrassa.
Dos mesos després, a finals del mes d’abril, Musta va superar, també per KO al poliesportiu del barri de la Cogullada, al boxejador romanès Dorulet Tiu.