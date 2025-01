FOTOS | Retirada del mural de Pere Viver de la Eseiaat

L’espectacular mural “Al·legoria del transport”, obra de Pere Viver, situat a l’Eseiaat ja va camí de restaurar-se. I és que aquest divendres s’han completat els treballs de la seva retirada. Primer s’ha baixat de la seva localització, s’ha retitrat la tela de la fusta que la sostenia i s’ha enrotllat amb molta cura per al seu posterior transport. El motiu de la restauració són algunes esquerdes que han aparegut durant els darrers mesos i que s’han de reparar per no malmetre la totalitat de l’obra i mantenir-la en perfecte estat de conservació.