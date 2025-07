Els veïns d'Arquimedes: “El projecte previst és bonic, però no resol el problema de fons”

La plataforma Salvem Arquimedes i Galileu ha expressat la seva desconfiança respecte al projecte de reurbanització del carrer Arquimedes presentat per l’Ajuntament de Terrassa. Segons Ramon Grau, representant del col·lectiu, el consistori els va mostrar la proposta el passat mes de juny, però consideren que “és una cosa molt bonica, però que no resol el problema de fons”.

Ramon Grau afirma que la prioritat dels veïns és clara: “Nosaltres volem menys trànsit, menys cotxes, i no creiem que aquest projecte hi doni resposta”. Per a la plataforma, la intervenció no suposarà una reducció dràstica del trànsit, i “en cas de talls a la Rambla o durant la Festa Major, continuaran desviant-se autobusos i vehicles pel carrer Arquimedes”.

El temor és que el projecte previngui altres actuacions. La plataforma Salvem Arquimedes i Galileu reclama actuacions urgents per reparar els sots existents i millorar el drenatge, qüestions que, segons diu Ramon Grau, no poden esperar més. Un petit esvoranc, recorden, ja va obligar a tallar Arquimedes durant dues hores dissabte de Festa Major d’enguany, tot i que finalment els tècnics municipals van resoldre la incidència.

El representant veïnal ha alertat també que aquesta actuació pot repetir els errors d’altres transformacions urbanes recents, com la del carrer del Pare Llaurador: “El van fer bonic, però no hi ha hagut manteniment, falten bancs, papereres, i no s’han reposat els arbres tallats. Així no lluirà gaire temps”.

Una part positiva

Tot i el to crític, Grau admet que les obres podrien tenir una conseqüència positiva: “Potser mentre durin, alguns cotxes buscaran rutes alternatives i ja no tornaran. Això seria l’únic avantatge que hi veig”. Segons aquest representant de l’entitat, "si es perd l’hàbit, que ja és més que un costum per a molts terrassencs, potser llavors veurem un canvi".

Durant el temps que es facin les obres al carrer d’Arquimedes, que poden durar entre 8 i 10 mesos, les vies alternatives seran l’avinguda d’Àngel Sallent i la Ronda Ponent. El veïnat, però, mantindrà en tot moment l’accés garantit.