Terrassa obre la fase participativa per una revisió del POUM amb vista a la ciutat del 2036

L’Ajuntament de Terrassa impulsa la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), vigent des del 2003, amb l’objectiu de definir el futur mapa de la ciutat amb el màxim consens possible. La primera reunió de la Comissió Estratègica es va celebrar el passat 10 de juliol, marcant l’inici de la segona fase del procés.

El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, acompanyat de la directora dels Serveis d'Urbanisme municipals, Marta Gómez, ha destacat que "l’Institut d’Estadística de Catalunya ens marca una previsió de 250.000 habitants per al 2036. No sé si encara serem la tercera ciutat de Catalunya, però el que sí que tenim clar és que, a 11 anys vista, estem començant a treballar cap a un model de ciutat que, urbanísticament, serà més sostenible i cohesionada".

Amb aquest objectiu, ha dit Cardona, "volem tenir una diagnosi actualitzada sobre l'estat d'execució de la vigència de l'actual POUM i, a partir d'aquí, definir els eixos estratègics tenint en compte les necessitats actuals i futures de la ciutat".

Objectius i fases del projecte

El POUM vol donar resposta a les necessitats actuals i futures de la ciutat, segons Cardona, tot intensificant la protecció del patrimoni natural i arquitectònic de manera equilibrada. Per exemple, "sent capaç d'integrar les rieres d'una manera naturalitzada i segura davant els nous reptes climàtics".

El pla es desenvoluparà en diverses fases:

- Fase 1: Recollida d’informació i verificació inicial, ja finalitzada.

- Fase 2: Anàlisi i diagnosi territorial, urbana i ambiental, actualment en curs.

- Fase 3: Extracció d’estratègies i diagnosi, prevista per a l’abril de 2026.

Participació ciutadana i experts

Es preveu obrir el procés de participació ciutadana durant el primer trimestre de 2026, amb la voluntat de culminar-lo a la primavera de 2027 amb un document de conclusions que permeti valorar si cal iniciar o no la redacció d'un nou POUM amb vista al futur.

Actualment, el procés compta amb la participació d’experts en urbanisme i àmbits relacionats, com Maria Bonet, geògrafa i experta en urbanisme; Pere Montaña, vinculat a l’Ajuntament i a la Gerència Municipal d’Urbanisme; Lídia Guillén, que durant molts anys va ser gerent de la societat municipal d’habitatge i actualment és secretària d’Habitatge de la Generalitat; l’arquitecte Joan Badia, i Manel Rodríguez, CEO del grup Salas i patró honorífic de la Fundació Salas, entitat que executa, mitjançant drets de superfície, els habitatges de lloguer social de Can Colomer.

També hi destaca Francesc Bacardit, present en la presentació d’aquest dilluns i que participarà en totes les sessions per coordinar i fer el seguiment del procés.

Xavier Cardona ha assenyalat que "tot plegat permetrà assegurar una coordinació integral entre àrees i una visió transversal i rigorosa dels grans reptes de ciutat". Segons el tinent d’alcalde, "la participació d’experts externs i de representants polítics aporta una mirada plural, amb vocació de consens i d’enriquiment col·lectiu del procés de revisió del POUM".

Per a Francesc Bacardit, "en 22 anys la ciutat ha crescut, però la seva estructura s’ha mantingut gairebé intacta. Una revisió no ha d’implicar necessàriament un nou POUM, no ens precipitarem". L’expert en urbanisme també ha alertat del perill que la ciutat acabi convertint-se en una ciutat dormitori.

La programació inclou trobades amb tècnics municipals especialitzats, sessions de la Comissió Estratègica amb participació de representants dels grups municipals, responsables directius de l’Ajuntament i experts externs reconeguts en cada temàtica, així com també reunions de treball amb la Taula Tècnica de la Construcció.

Nou temes a tractar

Les sessions de treball del procés de revisió del POUM aborden temàtiques clau per al futur urbanístic de la ciutat. Ja s’han celebrat dues trobades centrades en l’evolució demogràfica, econòmica i social. Pel que fa a l’habitatge, s’han programat dues sessions al juliol: el dia 15 amb l’equip tècnic municipal i el dia 24 amb la Comissió Estratègica, a la qual s’ha convidat la secretària d’Habitatge de la Generalitat. Altres àmbits que es tractaran són les infraestructures i la mobilitat, els equipaments, l’activitat econòmica, les rieres i zones inundables, el medi ambient, la sostenibilitat i la salut, el patrimoni i, finalment, el paper de Terrassa dins la Regió Metropolitana de Barcelona.

A banda de les dues primeres sessions, centrades en l'evolució demogràfica econòmica i social de la ciutat i en l'habitatge, el calendari preveu set sessions temàtiques més, fins a completar un total de nou eixos d'anàlisi.

L’objectiu final és disposar d’una planificació per a l’actualització amb modificacions puntuals com fins ara o revisió futura del POUM abans d’acabar aquest mandat. "Anirem a entendre si s'altera la planificació estratègica del POUM i això en sortirà del debat que anirem fent en aquestes sessions", ha conclòs Marta Gómez.