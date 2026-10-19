Detalls austers i dubtes sincers

Fotos: Ricard Domènech / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Colom (1987-2026)
Que d’aquest edifici molt més modest que es pot visionar a la imatge del passat, que és de 1987, últim any a tenir tots els seus quatre dígits diferents, fins a 2013, acabés convertint-se en allò que es pot contemplar a la més actual, possiblement sorprendrà a més d’una persona que s’ho miri. La mutació, si se la pot qualificar de tal manera, és absoluta i, d’entrada, podria suposar un munt de dubtes per a molta gent a l’hora de comparar i verificar que són la mateixa ubicació. Dubtes sincers.
A la construcció de la foto més vella, situada en el barri de Can Palet, es pot llegir “Escuelas Parroquiales de San José”. Uns anys després, aquella porta austera, amb les seves manetes per poder trucar, les finestres i les persianes frugals, i amb una paret ja castigada pel pas del temps, són una mena de record en les ments dels que ho van conèixer.
Ara és un espai que no té res a veure amb tot allò i que ens aporta molta més profunditat. La parròquia en qüestió ha guanyat en molts dels sentits i és molt més adequada als nostres dies, no hi ha discussió possible. És, com sempre, el tema del progrés i l’evolució, que acaben transformant els llocs d’una localitat, com passa en aquest cas.
Anteriors entregues
Ja s’ha vist en anteriors entregues d’aquesta secció, i hi ha altres detalls que, enumerar-los, seria repetir i tampoc caldria fer-se pesat. O potser sí, perquè no sempre ha de ser dolent repetir coses que s’han dit amb anterioritat.