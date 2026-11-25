Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Parc de Vallparadís (1976-2026)
El personal que apareix a la instantània més vella, que és de 1976, any del drac, segons l’horòscop xinès, passava una bona estona, tot i que no era una època per grans festes. Sí que havia mort el dictador, però encara hi havia un ambient bastant trist. Però els presents a aquesta fotografia estaven divertint-se.
Segons algú va escriure a darrere de la foto, era una “festa popular”, fet l’1 de maig, el que s’anomena el Dia del Treballador, com si la resta de dies ningú fotés ni brot. Aquell any, tanmateix, celebrar aquesta jornada encara no estava autoritzat pels que manaven i no va ser fins dos anys més tard, el 1978, quan la cosa ja va entrar en una via legal i, per tant, no hi havia res a amagar.
Entre els presents
L’expectació és gran entre els presents. Hi ha una atenció extrema per seguir les evolucions d’un noi i una noia que, presumiblement, estaven participant en el clàssic joc del mocador que, per si algú no en té ni la més remota idea en què consistia aquesta distracció, aquí va la definició trobada per internet.
“Joc tradicional i popular en què dos equips numerats competeixen per agafar un mocador sostingut per una persona neutral i tornar al seu camp sense ser atrapats pel rival”. La persona neutral s’entreveu i els dos contrincants estan atents per evitar que els superin.
Tenir informació sobre qui va guanyar seria, realment, una de les conquestes més impressionants d’aquesta secció. Ja ha passat amb anterioritat, que s’ha demanat alguna dada i s’ha rebut resposta. Serà el cas?