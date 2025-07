Cavalls terapèutics

A la història de la humanitat el cavall ha tingut una rellevància molt destacada i en molts camps, com el del transport, l’economia, l’alimentació i l’esport. Però també un dels vessants en què és important és en l’equinoteràpia, una intervenció terapèutica assistida amb cavalls, estructurada i dirigida per professionals, que pot ajudar a generar millores en l’àmbit físic, cognitiu, emocional i social.

Santi Porres, especialista eqüestre del Club Hípic Julivert de Riudoms, amb nou hectàrees, dedicades enterament als cavalls, comenta que “sempre dic que tots els que muntem a cavall, tots fem teràpia, perquè tots acabem la sessió o marxem del sector més contents que quan hem arribat”. En aquests moments, a aquesta hípica, entre ponis i cavalls d’escola i de rutes, hi ha uns 55 cavalls, 20 de la seva propietat i la resta de clients.

La gent que assisteix per a aquesta activitat “busca una teràpia específica, amb els professionals que l’acompanyen, siguin temes físics, conductuals o de cap” i el cavall pot ajudar en molts temes. “El primer relacionat amb un animal que fa 400 o 500 quilos i que tu puguis treure un resultat o que et puguis comunicar, el puguis muntar, el puguis acariciar, tot això per si mateix ja ajuda”, apunta Porres, que agrega que “el seu moviment, per segons quins temes, per exemple, en problemes de mobilitat, ajuda molt el moviment del cavall perquè, diuen els experts, que és el moviment més semblant al que fem nosaltres quan ens desplacem”.

L’expert del Club Hípic Julivert de Riudoms afegeix que aquest moviment del cavall “ajuda als malucs, a les cames, al cos, o sigui, gent que tingui dificultats en aquest tema, el moviment del cavall en àmbit físic l’ajuda molt” i, si parlem del tema mental o de comportament, “també ajuda en altres aspectes”. Porres recorda que, els cavalls, normalment “són animals molt tranquils i són molts nobles” i per a aquestes teràpies es busca que “siguin encara més tranquils i que estiguin més habituats amb tot això”.

El tema de la confiança

La relació cavalls, detalla, “potencia molt tot el tema de la confiança” i posa per exemple algú que tingui problemes a nivell de seguretat o que hagi de pujar l’autoestima. “Amb coses d’aquestes també funciona”, diu. El ventall és molt ampli pel que respecta a la teràpia amb els cavalls. Porres assegura que “quan són teràpies específiques, sempre fem que vingui algun professional, si és tema físic o tema mental, que ajudi”. De vegades, són teràpies grupals i altres són de caràcter individual.

“El que toquem més aquí a casa són teràpies amb gent que necessiten, que tenen ansietat, que tenen estrès, que estan atabalats, que estan molt ocupats amb la feina, amb la seva vida, que tenen molts nervis”. Acostumen a ser persones que, aparentment es veuen sense problemes, “però que venen aquí, al món del cavall i te n’adones, que necessiten ajuda”, afirma.

L’equinoteràpia té una gran aliada, que és la natura i estar en contacte directe també ajuda molt a millorar. “Té una gran importància estar a la natura, i més a l’era en què estem, que està tothom amb la tecnologia, amb els mòbils, amb les ‘tablets’, amb els ordinadors”, sosté Porres, que assenyala que “és un món molt més, diríem, virtual, molt més de fantasia, però la realitat és la natura”. Afegeix que “quan tu estàs de peus a terra, relacionant-te amb el camp, amb animals, tot això per a mi és importantíssim. I cada vegada ens escapem més d’això”.

Considera que, en aquest sentit, “no anem bé” i admet que “també a vegades estic enganxat al mòbil i és una eina que va molt bé per fer moltes coses i, a nivell de feina t’ajuda moltíssim, però sí que és veritat que a vegades ens perdem no aprofitant tot l’entorn, els animals, les olors, en fi, tot el que t’aporta la natura, que per mi és molt necessari i bàsic”.

S’ha de conèixer

I com és el cavall? Capta les emocions dels humans? Porres subratlla que “és un animal que has de conèixer, perquè durant molts segles ha sigut presa”. L’expert eqüestre manifesta que “nosaltres som caçadors, depredadors, som humans. Tenim els ulls davant, enfoquem per caçar, per menjar”.

En canvi, el cavall “té els ulls al costat del cap per vigilar, les orelles totalment mòbils, són dels animals més sensitius que existeixen i estan sempre pendents de la seva seguretat, que és el que els ha fet sobreviure. I la seva defensa és fugir”. Per tant, “no són animals que directament ens acceptin molt ni ens vulguin per relacionar-nos”.

“Si a un cavall li demostres seguretat, lideratge i ell confia en tu, aconsegueixes moltes coses que d’altra manera no passa. S’ha de treballar molt tot el tema de les energies i la teva energia ha de ser correcta, ha de ser vàlida. Si estàs enfadat, intenta deixar-ho dins del cotxe. Perquè sembla que no, però els cavalls ho noten. A una distància de 5-10 metres, senten els nostres batecs del cor”. “És el mamífer que té l’ull més gran, terrestre. Tenen una quantitat de sensacions increïbles”. Per exemple, “a 400 metres de distància, un cavall amb un grup de gent pot reconèixer el seu cuidador, el seu propietari, el seu genet”, declara.