Aurora Torrents, reescollida degana de la FOOT: "La manera de fer classe ha de canviar"

La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), de la UPC, ha renovat la seva degana, Aurora Torrents Gómez, que estarà al capdavant del campus per sis anys més. Ha pres càrrec aquest divendres a la mateixa facultat, acompanyada del rector de la UPC, Francesc Torres, i de la secretària general de la universitat, Neus Cónsul.
Torrents va accedir al deganat l'any 2022 i ha descrit aquests quatre anys a la direcció com "una muntanya russa". "Hem hagut de fer molts canvis i quatre professors han deixat el seu càrrec de l'equip directiu per qüestions diverses", ha explicat al Diari de Terrassa la degana. Tot i les dificultats, la seva primera experiència al càrrec "ha tingut més llums que ombres": "Si no, no tornaria a ser aquí", ha fet broma.
En aquest sentit, ha valorat positivament el desplegament complet del pla d'estudis, tant del grau com del màster oficial, una planificació que no s'havia aplicat encara a cap promoció abans de la seva arribada.
Més pràctica per engrescar els alumnes
Ara, amb un deganat més llarg, de sis anys, Aurora Torrents ja ha identificat dues àrees d'acció. El repte més immediat és el de reduir el nombre d'alumnes que se salten les classes. "Impulsarem noves estratègies docents per intentar disminuir l'absentisme a les aules i per intentar que l'aprenentatge de l'estudiant sigui més significatiu", ha explicat la degana de la FOOT.
Per fer-ho, la facultat ha iniciat aquest mateix curs el projecte OBRIR, en el qual els estudiants ja treballen casos clínics reals des del primer dia que comencen la carrera. "La manera de fer classe ha de canviar, això no és cap novetat, però ens ho hem pres molt seriosament", ha remarcat Torrents, que ha afegit que l'objectiu és "que l'alumnat vegi que venir a classe és interessant i útil".
A part d'aquest projecte, la degana també perseguirà l'atorgament al campus de Terrassa del Diploma Europeu d'Optometria, atorgat pel Consell Europeu d'Optometria i Òptica (ECOO, per les seves sigles en anglès). Aquest reconeixement és una acreditació de la "màxima qualitat" acadèmica i pràctica dels centres europeus que l'han obtingut. "Nosaltres serem la primera universitat del sud d'Europa que l'aconseguirà, tant per l'estudiantat que faci el grau com el nostre màster oficial", ha destacat, i ha afirmat que ella i la direcció de la FOOT vol "continuar com la primera facultat d'òptica d'Espanya".
Un equip jove
L'equip que acompanyarà Aurora Torrents per fer realitat aquestes aspiracions és continuista respecte amb què ha acabat la seva primera etapa de degana. "Pràcticament tots són optometristes i professors lectors", ha detallat, i ha afirmat que "és un equip jove i molt entusiasta". Només hi ha hagut un canvi en la posició de cap d'estudis del màster i s'incorpora una nova figura en qualitat de responsable d'estratègia docent.
D'aquesta manera, l'equip directiu capitanejat per Torrents queda de la següent manera: Xavier Molinero com a secretari acadèmic i compromís social, Marc Argilés com a vicedegà d'estudis de grau, Laura Clavé com a vicedegana d'estudis de màster, Valldeflors Viñuela com a vicedegana de relacions internacionals i formació continuada, Francisco J. Burgos de vicedegà de comunicació, promoció i entorn, Maria Mar Carrió com a vicedegana d'estratègia docent i qualitat i Imma Gorgori serà la cap de la UTG de l'àmbit d'òptica i optometria. "Sense ells no m'hauria tornat a presentar", ha afirmat la degana reelegida.