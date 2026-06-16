Terrassa

Creixen tomaqueres inesperades a Can Jofresa

Els veïns de la zona han pogut recolectar desenes de tomàquets, després de la contaminació accidental de la terra utilitzada a les obres de la carretera de Rubí

  • Les tomaqueres accidentals de Can Jofresa -
  • Les tomaqueres accidentals de Can Jofresa -
  • Les tomaqueres accidentals de Can Jofresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juny de 2026 a les 11:55
Actualitzat el 16 de juny de 2026 a les 12:23

Una curiosa i inesperada plantació de tomaqueres ha aparegut els darrers dies en un espai verd de Can Jofresa, al tram situat sota l’avinguda de Santa Eulàlia i el carrer d’Igualada. Aquesta singular imatge, que ha despertat la sorpresa dels residents, ha portat a diversos veïns a començar a recollir els tomàquets resultants, fet que ha empès l’Ajuntament a instal·lar tanques a la zona mentre es resol la situació.

Segons fonts municipals, l’origen del fenomen estaria relacionat amb les obres de la carretera de Rubí. En el marc d’aquests treballs, es va encarregar a l’empresa concessionària, Hercal, la plantació d’arbustives en aquest punt del barri per adequar l’espai. Tot i això, en lloc de les espècies previstes, hi han acabat proliferant centenars de plantes de tomàquet.

La hipòtesi amb la qual treballa el consistori és que la terra transportada per camions fins a la zona hauria arribat contaminada amb llavors de tomàquet, que posteriorment haurien germinat. Tot i això, l’Ajuntament admet que no pot determinar si aquesta contaminació es va produir abans o després de la càrrega del material, motiu pel qual no es poden atribuir responsabilitats amb certesa sobre l’origen exacte de les llavors.

Malgrat l’anècdota, el consistori ha requerit a l’empresa concessionària que retiri les tomaqueres de manera immediata i completi la plantació de les arbustives inicialment previstes. Segons les mateixes fonts, els treballs per substituir les plantes ja s’estan duent a terme i la retirada podria quedar resolta pròximament.

D’aquesta manera, el que havia de ser una actuació de jardineria convencional ha acabat convertint-se, durant uns dies, en un petit hort improvisat en ple barri de Can Jofresa.

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