El projecte del portal de Sant Roc avança tot i l’oposició ecologista

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest dilluns elevar al ple l’aprovació definitiva del projecte executiu per reparar i reobrir l’aparcament del portal de Sant Roc. Després de rebre el vistiplau de la comissió de Territori, el consistori ha tancat el període d’al·legacions i encara la recta final de la tramitació, malgrat el rebuig de dues entitats ecologistes, l’ADENC i BiTer, que demanaven aturar la reforma per motius mediambientals i econòmics.
Durant el període d’exposició pública es van presentar tres al·legacions al projecte d’obres. El govern municipal ha acceptat i incorporat al text les demandes de l’Associació de Comerciants de Ca n’Aurell, que demanaven garanties per reduir el soroll, minimitzar la pols i assegurar els accessos dels veïns mentre duressin els treballs. En canvi, han desestimat les queixes dels col·lectius ecologistes, que criticaven l’obertura d’un aparcament al bell mig de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i qüestionaven la viabilitat financera del projecte.
Defensa del model
L’executiu local ha defensat a la comissió que el pàrquing complirà estrictament la normativa ambiental. “Els vehicles que no entrin a la zona de baixes emissions, no entraran a l’aparcament”, han assegurat els tècnics.
Pel que fa a les crítiques sobre la rendibilitat de l’obra, s'ha aclarit que els dubtes dels opositors es basen en estudis previs “que plantejaven una concessió administrativa externa”. El model triat, validat pels informes de la intervenció municipal, aposta per una gestió directa a través d’Egarvia, una empresa que és 100% pública. Malgrat que el regidor d’ERC, Pep Forn, ha retret al govern que hagi desestimat les queixes amb l’argument que “ara no toca”, el govern municipal ha insistit que el projecte d’obres és viable i completament necessari. En aquest punt de la reunió, ERC ha votat en contra i el PSC s'ha abstingut.