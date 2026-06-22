Noves tasques de conservació al mural de Netol

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha dut a terme aquest dilluns nous treballs de conservació i revisió a l’emblemàtic anunci mural de Netol, situat al carrer de la Font Vella de Terrassa. Aquesta actuació s’emmarca en les revisions periòdiques que s’han de fer a l’obra de manera regular per garantir que es mantingui en bon estat a llarg termini, tal com ha confirmat el propietari de l’immoble, Miquel Ángel Salazar, que va fer la donació de l’element al museu l’any 2022.
Com que el cartell publicitari es troba a ple carrer i totalment exposat a la intempèrie, la pintura pateix el pas del temps i els efectes de la climatologia. Per evitar que la degradació augmenti i es perdi el disseny, una empresa contractada sota la supervisió del museu fa aquest tipus de neteges i fixacions de la capa pictòrica de tant en tant. Cal recordar que el rètol es va pintar originàriament amb una tècnica manual a base de pintura industrial, un material que demana una gran cura.
Origen i restauració inicial
La intervenció contínua és imprescindible perquè l’anunci del popular majordom es manté a la seva ubicació original, al número 63 de la Font Vella. El cartell de netejavidres Netol, pintat per Josep Font Grau i Josep Font Costa a la segona meitat dels anys seixanta, va reaparèixer l’estiu del 2022 en enretirar-se la tanca que l’ocultava; moment en què es trobava molt degradat, brut i amb una gran pèrdua de pintura.
Davant d’aquella degradació, el museu va coordinar una restauració integral d’urgència executada per l’empresa Policomia. Els treballs sobre l’estructura, que fa sis metres d’amplada per tres d’alçada, van durar quatre mesos i es van dividir en dues fases per netejar la superfície i reintegrar-ne els colors. Aquella primera gran intervenció ja preveia l’inici d’aquestes campanyes posteriors de revisió per salvaguardar un “testimoni valuós de la publicitat mural que es feia a les ciutats fins ben entrat el segle XX”.
L’empresa Netol va ser fundada l’any 1916 pels empresaris catalans Josep Fresneda i Alfons Loran, i va tancar a la dècada de 1990. La imatge publicitària del majordom amb grans galtes, dissenyada cap a 1919 va esdevenir la figura icònica de la marca i és encara un dels segells més emblemàtics de la història de la publicitat.