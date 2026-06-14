"Terrassa és una ciutat industrial, amb gent amb molta empenta i ADN emprenedor"

La burocràcia, la necessitat de suport mutu i la cultura emprenedora són alguns dels elements que uneixen realitats empresarials tan diferents com una companyia química internacional i un despatx de serveis professionals de Terrassa. Ho evidencien el director general de DC Fine Chemicals, Juli Orihuela, i la presidenta de l’Autcat i sòcia directora d’Allura, Marta Sánchez.
Orihuela explica les dificultats que va trobar la seva empresa per instal·lar-se a Terrassa, un procés que qualifica de “superdifícil” per la complexitat dels tràmits amb les diferents administracions. Una realitat amb la qual Sánchez es mostra identificada. Segons apunta, els autònoms també es troben amb una administració “complicada per fer qualsevol cosa” i, sovint, sense els recursos necessaris per gestionar tots els procediments.
Malgrat aquests obstacles, tots dos coincideixen a destacar els atractius de Terrassa com a ciutat empresarial. Sánchez la defineix com una ciutat industrial, “on hi ha empresa, on hi ha molta empenta”, i assegura que porta “l’ADN d’emprenedoria” incorporat. Orihuela afirma que aquí existeix “un ecosistema d’emprenedors” i “un munt de gent que té ganes de fer coses”.
Tant l’un com l’altra reivindiquen també el paper de les entitats. Orihuela assenyala que organitzacions com les patronals, la Cambra o els diferents col·lectius empresarials “intenten ajudar com poden” davant un entorn cada vegada més regulat. Per la seva banda, Sánchez defensa que l’associacionisme és clau perquè permet “ajuntar-te per ajudar l’altre, per prosperar, per compartir, per sumar”. Un esperit col·laboratiu que, segons tots dos, forma part de la identitat econòmica de Terrassa i contribueix a la seva fortalesa empresarial.