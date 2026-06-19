Terrassa licita les obres del primer tanatori municipal d'animals per més de dos milions

La societat municipal Funerària de Terrassa ha publicat la licitació del projecte de construcció del nou crematori i tanatori d’animals de companyia amb un pressupost base de 2.199.728,93 euros amb l'IVA inclòs. Aquest nou equipament s'ubicarà en una parcel·la situada fora del tancament est de l'actual Complex Funerari Municipal, al número 789 de la carretera de Montcada. L'edifici disposarà d'un accés propi des d'un camí proper al jardí adjacent i oferirà vistes a Torrebonica i la Mola.
El contracte preveu un termini d'execució de les obres de 8 mesos i es tramitarà mitjançant un procediment obert. L'empresa cooperativa ARQBAG SCCL ha estat l'encarregada de redactar els projectes bàsic i executiu, així com serà responsable de la direcció facultativa de les obres. Els treballs inclouen l'edificació del nou recinte, l'adequació dels accessos i la urbanització mínima exterior. A més a més, el contracte incorpora el subministrament, la instal·lació i la posada en marxa del forn d'incineració de residus orgànics d'origen animal. El calendari preveu que el crematori estigui operatiu la primavera de l'any 2027.
El projecte
El projecte preveu una superfície construïda d’uns 350 metres quadrats amb un preu de licitació de 1.420.769,25 euros, així com la urbanització dels voltants per 179.795,40 euros (6.000 metres quadrats). Es divideix en tres volums i concep l’espai exterior com a part del recorregut de l’anella verda, integrant-se en un bosc mediterrani.
L’espai disposarà d’una sala de cerimònies, un jardí de culte i un sistema d’incineració Eco Cendres, més ecològic i eficient. A més d’oferir comiats personalitzats i columbaris exteriors per a les cendres, el complex inclourà les zones habituals de recepció, vestíbul i sala d’espera.
L’edifici serà bioclimàtic i es construirà amb prefabricats de tàpia alleugerida, un material que millora el control higrotèrmic i permet escurçar el temps d’obra en almenys dos mesos. A la façana sud s’hi incorporarà un mur Trombe convectiu com a sistema passiu de climatització.
Coordinació dels treballs i criteris ambientals
L'empresa adjudicatària haurà de coordinar els treballs per minimitzar les interferències en l'activitat ordinària. En aquest sentit, es prohibeix expressament fer obres durant els dies 31 d'octubre i 1 de novembre del 2026 per respectar el volum de visites de la festivitat de Tots Sants. També s'exigeix una especial protecció de l'entorn patrimonial, perquè el cementiri de Terrassa està catalogat com a bé cultural d'interès local.
El procediment d'adjudicació tindrà en compte criteris de contractació pública ecològica i social. Es valorarà l'ús d'àrids reciclats en les bases dels paviments i la formació ambiental del cap d'obra per garantir una bona gestió dels residus i les emissions. En l'àmbit social, la companyia guanyadora haurà d'incorporar a l'obra un mínim d'una persona provinent de l'atur. Finalment, en cas d'empat en la puntuació de les ofertes, es prioritzaran les empreses amb un percentatge més alt de treballadors amb discapacitat, menys contractes temporals o més dones a la plantilla.
Terrassa serà així la primera ciutat de Catalunya i la segona de tot l’Estat (després de Màlaga) en disposar d’un tanatori i crematori municipal per a animals. A la ciutat hi ha censats més de 15.000 gossos, 6.000 gats i 52 fures. S'hi podran incinerar gossos, gats, ocells, fures i altres animals de fins a 150 quilos que convisquin a la unitat familiar.
Amb la premissa que les mascotes són un membre més de la família, el servei incorporarà una mirada social i oferirà tarifes adaptades als terrassencs amb menys recursos.