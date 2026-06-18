Una marxa creativa per al futur Museu d’Art al Vapor Ros

Malgrat el compromís municipal, malgrat que continuen en converses “tècniques” amb l’Ajuntament, mantenen el fil a l’agulla. Són els impulsors de l’
Associació Arts Terrassa, que lluiten per la creació del Museu d’Art de Terrassa al futur complex del Vapor Ros. Aquest dijous han dut a terme una manifestació amb el caràcter acostumat: una marxa festiva, aquest cop amb els participants abillats de “persones-anunci”.
L’entitat, constituïda com a tal, ja disposa de compte corrent, a la Caixa d’Enginyers, per gestionar les contribucions dels socis. “Només amb les nostres aportacions podrem engegar les activitats proposades i així continuar el camí del Museu d’Art al Vapor Ros”, subratllaven en el comunicat que anticipava la nova acció. Perquè, tot i les reunions amb el consistori, pensaven que, abans d’acabar el curs escolar, havien de realitzar “un acte festiu i reivindicatiu” dels seus. I proposaven
una marxa de “persones-anunci” que van denominar “Art entre Pit i Esquena”. Van elaborar 25 cartells per portar-los a sobre en un recorregut des del Vapor Ros fins a l’Ajuntament. Els cartells reproduïen una selecció d’ obres d’artistes terrassencs conservades al fons del Museu de Terrassa, algunes exposades actualment i d’altres conservades en magatzems.
A la porta del consistori, després de recórrer diversos carrers del centre, els participants de la marxa han deixat les reproduccions de les obres a terra per convertir, durant uns minuts, el raval de Montserrat en
una exposició a l’aire lliure. El gest buscava acostar les obres a la ciutadania i recordar que una part significativa de la producció artística local continua sense un espai específic on mostrar-se de manera estable.
Més enllà de l’acció reivindicativa, l’Associació Arts Terrassa continua pendent de l’evolució del projecte. Després d’una primera reunió tècnica amb responsables municipals i d’una visita al recinte per analitzar-ne les possibilitats, ara
esperen una nova trobada amb l’Ajuntament. “Estem pendents d’una altra reunió tècnica per avançar en el pla d’usos i, d’aquesta manera, poder avançar en el projecte del museu”, assenyalava el president de l’entitat, Domènec Ferran.
Molt per definir
Tot i que el projecte es troba encara en una fase inicial, l’entitat considera important avançar en la seva definició. “El camí és llarguíssim”, adverteix Ferran. Una vegada es determini el model definitiu, caldrà redactar els projectes executius i trobar el finançament necessari per fer realitat una actuació de gran envergadura.
L’Associació Arts Terrassa ja va presentar un primer projecte amb els espais que considera imprescindibles per al futur equipament. En aquest sentit, el centre hauria d’incloure
exposicions temporals i permanents d’art local del segle XIX i XX, així com espais de treball per a artistes contemporanis, tallers, una sala d’actes i serveis complementaris que contribueixin a convertir-lo en un equipament viu. L’entitat també considera que la recuperació del Vapor Ros permetria revitalitzar un espai amb poca activitat. “Volem rehabilitar i donar vida a aquest complex industrial. Una de les idees és que sigui una cosa permeable i que permeti a la gent gaudir d’un espai que ara està mort”, apunta Domènec Ferran.
Constituïda fa tres anys, l’Associació Arts Terrassa suma
prop de 270 persones inscrites al projecte. Les aportacions dels socis han servit per finançar iniciatives com la d'aquest dijous. Mentrestant, l’entitat espera nous avenços en la concreció del futur Museu d’Art de Terrassa.