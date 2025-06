Vallparadís, a punt per al primer bany d’estiu

La piscina de Vallparadís ha començat a omplir-se d’aigua aquest dijous, encarant així la fase final dels preparatius per a la temporada de bany a Terrassa, prevista per al 21 de juny. Després que els últims mesos es fessin treballs per reparar les fuites que hi havia, l’equipament s’ha emplenat amb aigua de la xarxa corrent i serà a punt per acollir els banyistes d’aquí poc més d’una setmana.

Les altres piscines municipals descobertes, Sant Llorenç, La Maurina i Les Arenes, també obriran portes el mateix dia. La temporada s’allargarà fins el 31 d’agost i, com en anys anteriors, hi haurà dos torns de bany: de 10.30 a 14.10 hores i de 15.30 a 19.10 hores. Les tarifes es mantenen estables: 3 euros per a adults i 2,50 euros per a infants de 7 a 13 anys, majors de 65 anys i persones amb discapacitat igual o superior al 33%. També s’ofereix una targeta multipersonal de 10 usos per 25 euros.

Les entrades es poden adquirir a les taquilles de les piscines o mitjançant compra anticipada en línia a través del web municipal, amb tres dies d’antelació i a partir de les 21 hores. Aquesta temporada, com és habitual, una part de l’aforament es reserva per a casals d’estiu i campus esportius.

Amb la piscina de Vallparadís plena, la ciutat es prepara per tenir a punt les seves instal·lacions de bany descobertes, considerades refugis climàtics en cas d’onada de calor.

Un cop acabada la temporada, l’aigua es buidarà i no hi ha previst cap pla per reciclar-la, ja que es tracta químicament.

Fins a quatre milions de litres d’aigua són necessaris per omplir la piscina municipal del parc de Vallparadís.