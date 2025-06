Pedalejant 1.300 km fins a Madrid i València

Ara que està de moda sortir a córrer i agafar la bicicleta a fer quilòmetres, el terrassenc David Velasco va una passa -o diverses- més enllà: ha decidit viatjar fins a Madrid, i després, passar per València per finalitzar el trajecte a Barcelona, tot pedalejant una bicicleta elèctrica camperitzada on hi passarà les nits. En total, 14 dies d'aventura creuant mitja Península Ibèrica recorrent uns 1.300 quilòmetres. "Em va ofendre que al principi, la meva família no em titllés de boig, quan els ho vaig explicar", comenta Velasco. No és d'estranyar, perquè l'aventurer ja està habituat a aquestes experiències d'autosuficiència amb nombroses ultramaratons i altres reptes esbojarrats que registra a les seves xarxes, sota l'usuari @txus_run, on acumula més de 86.000 seguidors. "M'agrada molt viatjar d'aquesta manera, és com un estil de vida", manifesta.

L'aventura va començar fa uns 3 mesos, quan va tenir la idea. Des d'aleshores, hores i hores de feina confeccionant des de 0, i amb l'ajuda del seu company i amic, Pau Vives, un remolc on hi ha de passar les nits. "Jo soc molt dolent construint coses i tot això ha sigut gràcies a ells. Puc tenir moltes idees, però sense ell no hauria sigut possible aquest projecte". Aquesta construcció li servirà de refugi a les nits, li servirà per guardar provisions i, fins i tot, per carregar la bicicleta elèctrica a través d'unes plaques solars incorporades al sostre. "Són com unes vacances, diguem. Si volgués estar còmode em quedaria a casa. També em poso a prova: és una promoció de l'activitat física però també de la sostenibilitat", expressa l'esportista i divulgador, a la vegada que assegura que "també portaré matalàs... De les aventures que he fet, aquesta es pot considerar de confort!".

El viatge ha iniciat tot just aquest dissabte al matí, ben d'hora, des de la Plaça Vella, i s'espera que arribi el 27 de juny, a Barcelona. Aquestes són de les poques marques planejades de tota l'aventura. "Tinc una ruta programada, però la meva intenció és que dia a dia, veient com vagi la cosa, fer més quilòmetres o fer-ne menys. O buscar vies alternatives, al final el remolc pot anar per qualsevol lloc on vagi una bici", confessa Velasco. Tot i això, també s'obre dient que "sóc una persona molt poruga i molt valenta alhora. La vida m'ha portat moltes coses on he passat por, i les he anat superant totes. Aquests reptes els faig precisament per tenir por. Amb el temps, també he après que això és normal i que no m'he de deixar portar per aquestes inseguretats".