Les autoescoles, al límit a Terrassa

Les autoescoles de Terrassa acumulen frustració davant l’embut creixent per fer l’examen pràctic del carnet de conduir, provocat per la falta crònica d’avaluadors de la Direcció General de Trànsit (DGT). La situació empitjora setmana rere setmana: no poden presentar tots els alumnes que voldrien perquè hi ha com a mínim tres o quatre mesos d’espera per examinar-se, amb el malestar augmentant entre els qui necessiten el permís amb urgència.

És un problema crònic. Ainhoa Higueras, responsable de l’autoescola Planeta de la ciutat afirma que “el problema no som les autoescoles, és la DGT”. A data de 12 de juny, la Prefectura de Trànsit de Sabadell, de la que depèn Terrassa, acumulava un total de 9.743 alumnes pendents de fer la prova de circulació. Són 200 més que el 7 de maig, quan la xifra era de 9.511, i no s’espera que la situació millori, ja que a l’agost no se celebren exàmens pràctics i a l’estiu hi ha més joves que ho volen provar.

Entre les autoescoles consultades, algunes aposten perquè els alumnes comencin les pràctiques de conducció immediatament després d’aprovar l’examen teòric, mentre que d’altres prefereixen que esperin per fer tot el procés de pràctiques el més seguit possible. Laia Garcia, de l'autoescola Rovira, reconeix que la situació no és fàcil: “Al final, el temps d’espera hi és igual. A vegades, per als alumnes, s’allarga tant que es desmotiven i acaben deixant-ho, i ho entenc”, explica.

Les autoescoles han d’assignar amb prou antelació qui es presenta a examen, tenint en compte les poques places disponibles, però no sempre és fàcil de preveure. “Abans potser n’hi havia prou amb 20 classes, però ara la circulació és més complexa, amb més senyals, patinets pel mig i trànsit, i no es pot saber d’entrada quant de temps necessitarà un alumne per estar realment preparat per presentar-se”, assenyala Garcia.

Si han fet les pràctiques que necessitaven i encara els queda molt per anar a examen, molts alumnes opten per agafar més classes per no perdre els coneixements adquirits. Això fa que els retards també tinguin un cost per a la butxaca de l’aspirant. A més, la situació no millora, al contrari: “Si al maig podíem presentar sis alumnes per capacitat d’exàmen, ara en són quatre o cinc”, coincideixen des d’alguns centres.

Una de les alumnes de l’autoescola Rovira, Laia Forn, de 18 anys, s’ho pren amb resignació: “Vull el carnet per tenir més independència, però sé que no hi ha gaires examinadors i que em tocarà esperar”.

Aconseguir el carnet de conduir mai havia estat tan estressant. El que abans era un tràmit àgil s’ha convertit en un procés molt més lent a causa de les llistes d’espera, fet que ha transformat tant la dinàmica de les autoescoles com el procés de preparació de l’alumne.

Una exalumna del mateix centre, Anna Ortiz, de 24 anys, recorda: “Vaig canviar d’autoescola entremig i va haver-hi un moment en què sentia molta pressió per si suspenia, perquè la teòrica caduca al cap de dos anys i no pots anar a examen quan vols”.

Li dona la raó Laia Garcia: “Quan falta menys de set mesos perquè se’ls caduqui la teòrica, ja no els podem agafar. No és just, però tal com està la situació, no hi ha temps”. La situació afecta aquells que es volen treure el permís de cotxe, però també de moto i de camió, tràiler o autobús.

La responsable de l’autoescola Vallparadís, Elisabet Vilar, afirma que la DGT té “un càlcul en funció dels examinadors de que disposen i dels alumnes pendents a cada autoescola, no totes poden pujar al pràctic el mateix nombre”.

Dijous hi va haver exàmens i la propera data serà el 26 de juny, hi ha un cicle cada vuit dies laborables. A la demarcació de Barcelona només es troben disponibles 70 examinadors. “Quant a les teòriques no hi ha problema, a Sabadell examinen dilluns, dimarts i dimecres”, diu Vilar. “Però quan aproven treballem en funció de les llistes, a vegades els alumnes han d’esperar i es desesperen, estem de mans lligades”, agrega.

Catalunya pateix més la manca d'examinadors

El president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, explica al Diari que la situació és nefasta a tot el territori. “A Girona és molt dolenta, però la província de Barcelona, amb 50.000 persones en llista d’espera, no es queda enrere”, comenta. “El problema el provoca la manca d’examinadors”, assegura.

Dins de l’Estat, Catalunya és una de les parts més afectades: “Hi ha gent d’Andalusia o Extremadura que, quan aproven les oposicions, són destinats aquí. Doncs no es presenten o agafen la baixa. El cost de vida és més elevat”. També els pot frenar el fet que hi hagi una altra llengua, encara que sovint els exàmens es fan en castellà.

Una de les solucions que proposen des de les autoescoles és que el Servei Català de Trànsit faci la seva pròpia convocatòria d’examinadors. Fins ara, res ha funcionat i la sensació general és “de tirar la tovallola”, admet Viladrich. A més, és un col·lectiu on s’està jubilant gent i no hi ha molt de relleu.

Segons les dades actuals, una autoescola de mida gran a Terrassa amb una borsa de 360 alumnes en espera es trobaria limitada a presentar només 38 per cicle, així les llistes mai no es buiden sinó que creixen.

L’alumne que se’n va anar a Cuenca a treure’s el pràctic

Els aspirants consultats expliquen que coneixen casos de persones que s’han desplaçat a altres punts de l’Estat per fer les pràctiques i poder avançar l’examen, un extrem que confirmen les autoescoles. Un noi es va traslladar fins a Cuenca per fer les pràctiques i presentar-se abans al pràctic. No obstant això, va suspendre i va haver de tornar a Barcelona, ja que allà també començava a acumular-se l’espera. Una noia que viu a Girona, on els terminis d’espera s’allarguen entre sis i vuit mesos, ha comentat entre els amics que s’està plantejant anar a Menorca per intentar treure’s el carnet aquest estiu. Actualment, hi ha 75.000 persones en llista d’espera arreu de Catalunya.

Un problema endèmic que s’arrossega de fa anys

Catalunya ha patit històricament una manca d’examinadors. Aquest dèficit cronificat impedeix des de les autoescoles donar resposta a la demanda real d’alumnes, que es veuen abocats a mesos d’espera per pujar al pràctic, tot i estar preparats. Això afecta el funcionament de les autoescoles, que admeten que no es pot garantir als alumnes una data d’examen concreta i que tenen llistes d’espera. Lluny de millorar, la situació ha empitjorat, fins i tot sense els reptes afegits dels últims anys. L’any 2017 (i en menor mesura el 2024), la vaga d’examinadors va paralitzar el sistema i va agreujar les llistes d’espera. I la pandèmia de la covid va obligar a suspendre les proves pràctiques durant mesos, provocant un embús que es va fer notar molt de temps.