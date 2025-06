Deu anys encenent la pólvora de la cultura popular

Els Bandolers de Terrassa van néixer el 15 de juny de 2015 per la inquietud d’alguns membres de la colla trabucaire dels Federins per la relació del bandolerisme amb la ciutat. Un dels responsables indirectes de la fundació va ser el mític arxivista terrassenc Joaquim Verdaguer: “Gràcies al seu blog vam descobrir que Terrassa va estar molt relacionada amb el bandolerisme”, explica Josep Ballart, secretari de la colla. De fet, els Bandolers no són l’única, i ni molt menys la primera expressió popular relacionada amb el bandolerisme, ja que fa dècades que el Ball de Serrallonga va arribar a la ciutat.

Per celebrar el 10è aniversari de la seva constitució, l’Associació Trabucaire Bandolers de Terrassa ha preparat un atractiu programa. La celebració, que té lloc avui, inicia a les 12 hores amb una cercavila pels carrers del centre de la ciutat. A la tarda, a les 18.15 hores la colla farà gala dels seus trabucs a la Torre del Palau. Just després, a les 19 hores a la Plaça Vella, començarà l’actuació estrella dels Bandolers: la recreació dels fets històrics del 20 de juliol de 1558, coneguts com “les Heroiques Dones de Terrassa”. Una vegada acabi la representació tindrà lloc una nova cercavila pel Centre. La diada conclourà amb un concert del grup Hokele.

Una tradició de gent gran

La dècada de vida dels Bandolers, i la petjada que han deixat a Terrassa, no ha servit per generar un relleu generacional. Una situació que a més, s’ha complicat amb els anys “pel gran control que ara es té sobre l’ús d’armes, que els obliga a ser majors d’edat i tenir un carnet”, comenta Ballart.

La mitjana edat de la colla és alta i també els afecta a l’hora de fer les representacions i per manipular els pesats trabucs. “Quan a un no li fa mal l’esquena, li fa mal el peu”, bromeja Ballart. Amb tot, l’èxit dels Bandolers és una realitat, sobretot entre els més veterans i és molt habitual que col·laborin amb entitats de gent gran, en especial d’arrels andaluses com l’Hermandad de San José de Abrucena, per fer les recreacions.

El gran problema dels trabucaires i pel que “el seu futur és complicat”, és l’alt cost econòmic de les recreacions: “Fem moltes menys aparicions de les que podríem perquè la pólvora és molt cara”, diu el secretari. A això se li afegeix les recurrents queixes dels veïns pels sorolls dels trets.

Unes recreacions fidedignes

Amb el pas dels anys, l’associació va decidir millorar la teatralització de les seves recreacions. “Al principi arribàvem, fèiem sonar els trabucs i poc més”, confessa Ballart. Per fer els guions sent els més fidedignes possibles a la història, han comptat amb l’ajuda de diversos emblemes de la cultura terrassenca com en Marc Galí.

En aquest sentit, a través de la documentació d’en Verdaguer, els Bandolers van descobrir dos fets que van tenir com a escenari la nostra ciutat i que deu anys després de la seva fundació, encara són les dues representacions principals de la colla. Per una banda, la seva funció estrella relata els fets del 20 de juliol de 1558, conegut popularment com “les Heroiques Dones de Terrassa”. La història explica com les dones egarenques van salvar Terrassa d’un assalt de bandolers aprofitant l’absència dels homes. Armades amb eines del camp, van resistir fins a l’arribada d’ajuda. D’altra banda, l’assalt del mític bandoler Perot Rocaguinarda a la Masia de Can Boada el 2 de desembre de 1609, que va posar fi a la vida de Montserrat Alavedra, pagès de Rellinars.