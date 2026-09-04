La Fundació Banc Sabadell i la Fundació Impulsa han establert una col·laboració per donar noves oportunitats a joves de Sabadell en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. En concret, l’acord permetrà assumir el cost íntegre de l’acompanyament de cinc joves durant el curs 2026-2027, en el marc del projecte "Impulsem nous camins, construïm noves oportunitats".
La iniciativa té com a objectiu facilitar que joves d’entre 16 i 20 anys puguin continuar els seus estudis de Formació Professional (FP) i desenvolupar el seu projecte personal i professional, malgrat trobar-se en una situació socioeconòmica complicada. En total, el projecte preveu acompanyar 45 joves de Sabadell aquest curs.
L’acompanyament va més enllà de l’ajuda econòmica per cursar els estudis. A través de l’anomenat Mètode Impulsa, els beneficiaris reben també un ordinador portàtil, seguiment psicopedagògic individualitzat i el suport d’una persona mentora voluntària que es converteix en un referent personal i professional. El programa inclou, a més, formacions en competències transversals i professionals, experiències de voluntariat i activitats per facilitar el contacte amb el teixit empresarial.
La Fundació Impulsa és present a Sabadell des del curs 2021-2022 i treballa conjuntament amb centres educatius, agents socials i l’Ajuntament per promoure la igualtat d’oportunitats entre joves amb motivació i aptituds per continuar estudiant. L’entitat també desenvolupa la seva activitat en altres comarques catalanes, entre elles el Vallès Occidental.
Paral·lelament, l’acord contempla la incorporació de cinc professionals de Banc Sabadell al programa de mentoria de la Fundació Impulsa. Actualment, l’entitat està seleccionant les persones voluntàries que acompanyaran els joves, amb l’objectiu de reforçar el seu desenvolupament personal i professional.