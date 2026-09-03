Terrassa millora la connexió amb Rellinars i Castellbell

El transport públic per carretera a Terrassa s’ampliarà a partir de dilluns vinent, 7 de setembre. El Departament de Territori posarà en marxa noves expedicions a les línies de bus interurbà M12 i M13, que connecten la ciutat amb Rellinars, Vacarisses i Castellbell i el Vilar. Aquesta actuació permetrà ampliar les connexions i millorar la coordinació amb els horaris de Rodalies. L’increment de servei a
Terrassa forma part del segon pla de xoc de la Generalitat per millorar les connexions per carretera a Catalunya. Aquest setembre i octubre el Departament actuarà en 13 línies, dues de les quals seran de nova creació, amb una inversió d’1,91 milions d’euros. Des de l’abril, el Govern ja ha mobilitzat 7,8 milions d’euros, xifra que suposa un 36,2% dels 21,4 milions previstos en el pla global, que inclou 50 accions fins a principis del 2027.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va admetre que algunes d’aquestes mesures esdevindran estructurals pel traspàs d’usuaris que abandonen l’ús del tren, “que no està als nivells d’excel·lència desitjats”. Paneque va definir la situació com una “disfunció passatgera”, però va reconèixer que la realitat a Rodalies provoca que alguns reforços als busos s’acabin consolidant.
Millores a la resta del Vallès
El pla de xoc de la Generalitat també inclou millores destacades a la resta de la comarca, especialment pensades per als universitaris. A partir del 7 de setembre es reforçarà la línia exprés entre Barcelona, Cerdanyola i la UAB amb cinc expedicions noves en sentit UAB i nou en sentit Barcelona. També s’ampliarà la línia B6, que uneix Sabadell, Barberà, Badia i la UAB, que passarà de vuit a nou expedicions per sentit i revisarà les hores de pas entre les 7 i les 11 hores.
D’altra banda, a partir de l’1 d’octubre, la línia C1 entre Castellar del Vallès i Sabadell reduirà els intervals de pas en hora punta de deu a vuit minuts. A l’hora de concretar quins dels reforços comarcals i locals quedaran de manera permanent, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va emplaçar a esperar el futur pla de serveis de transport per carretera,amb horitzó el 2028.