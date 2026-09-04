El nou col·lector del carrer Ample es desencalla amb l’adjudicació de les obres

L’Ajuntament de Terrassa ha fet un pas decisiu per resoldre una de les reivindicacions veïnals més urgents del barri de Sant Pere Nord. El contracte de les obres de reposició del col·lector de clavegueram i de la xarxa d’aigua del carrer Ample s’ha adjudicat a l’empresa Bigas Grup, SLU per un import de 485.682,83 euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució previst de cinc mesos. La intervenció ha de solucionar de manera definitiva la degradació del subsòl a la via.
Segons han indicat des del consistori, les obres es concentraran en el tram comprès entre el carrer de Consell de Cent i el carrer de Pompeu Fabra. Completada la tramitació formal, ara es prepara la documentació requerida, com ara el pla de seguretat i salut, que l’adjudicatari ha de lliurar en un termini màxim de deu dies a comptar des de l’adjudicació. El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona, ha ratificat que la intervenció ja té una data d’inici prevista i que l’equip de govern està ultimant la planificació per comunicar-la. Serà en les properes setmanes.
L’actuació respon a la demanda dels veïns i comerciants de la zona, que pateixen les conseqüències de la inestabilitat del clavegueram des de fa més de dos anys. La degradació del vell col·lector va provocar esvorancs i l’enfonsament del paviment en diferents punts de la via, cosa que va obligar a tallar el trànsit rodat, a modificar el recorregut de la línia 6 d’autobús i va comportar la pèrdua de places d’aparcament.
El primer incident es va registrar el 17 de juliol de 2024 a la cruïlla amb el carrer del Doctor Ferran, i el segon el 25 de març de 2025, vora el número 238. Inicialment s’hi van instal·lar planxes metàl·liques com a mesura provisional, però la repetició de les incidències va obligar a restringir el trànsit i a desviar la línia 6 dels autobusos de Tmesa entre els carrers del Doctor Ferran i de Girona per garantir la seguretat dels usuaris. Des de llavors, aquest tram ha romàs tancat, fa uns 18 mesos.
Execució coordinada amb Taigua
El projecte executiu, aprovat definitivament el passat mes de maig, s’ha dissenyat de manera coordinada per renovar tant la xarxa de clavegueram com la de subministrament d’aigua potable afectades en aquest tram.
Per optimitzar els treballs, l’actuació s’ha dividit en dues parts. D’una banda, l’Ajuntament assumeix directament l’obra de la xarxa de clavegueram, per un import de 373.896,33 euros, IVA inclòs. De l’altra, els treballs a la xarxa d’aigua potable van a càrrec de l’empresa pública Taigua, per valor de 111.786,50 euros, IVA inclòs, destinats a la renovació i adequació de les canonades.
En el procediment de licitació hi van concórrer quatre empreses. La proposta guanyadora va obtenir 90,06 punts sobre 100 i suposa una rebaixa del 13,03% respecte al pressupost de licitació, fixat en 558.460,96 euros amb IVA. Bigas Grup no va presentar l’oferta econòmica més barata, però va ser l’única de les quatre que va acreditar una obra addicional a les dues exigides com a solvència tècnica, cosa que li va donar els 25 punts d’experiència addicional que la resta de licitadors no van obtenir. Amb la preparació de la documentació tècnica en marxa, l’Ajuntament preveu l’inici efectiu dels treballs en les pròximes setmanes.
Els esvorancs, un problema recurrent
L’obra del carrer Ample no és un cas aïllat. Terrassa ha vist obrir-se diversos esvorancs des del 2024, amb episodis recents al carrer de Beethoven i a l’avinguda de Jacquard. El catedràtic de Resistència de Materials i Estructures de la UPC Lluís Gil va explicar el mecanisme quan van aparèixer els primers forats: l’origen sol ser una fuita en un col·lector vell. Quan la canonada s’esquerda, l’aigua que se n’escapa va rentant la terra del voltant i deixa un buit sota la calçada. El paviment aguanta mentre pot i un dia cedeix de cop. Per això els forats es multipliquen després d’èpoques de pluja, quan els col·lectors han de treballar més. L’Ajuntament ja està radiografiant la xarxa i el diagnòstic complet es preveu per al 2027.