Més de 160.000 accessos a les piscines de Terrassa aquest estiu: "Donem resposta a les onades de calor"

Les piscines municipals de Terrassa han tancat la campanya d'estiu d'enguany registrant un total de 161.076 accessos entre el 8 de juny i el 30 d’agost. Aquesta dada representa un augment del 22,3% respecte a la temporada passada, quan es van comptabilitzar 131.646 usuaris, el que suposa un increment absolut de 29.430 entrades.
Davant d'aquesta l'afluència, el regidor d’Esports, Alberto Muñoz, ha destacat que "aquest és un servei molt utilitzat i valorat per la ciutadania, que dona resposta a una necessitat real i a una demanda creixent durant els mesos estivals, com hem pogut comprovar aquest mateix estiu en què hem hagut de fer front a diverses onades de calor gairebé consecutives". Muñoz ha posat en valor que l'augment d'assistència s'hagi produït "de manera generalitzada, amb increments de dos dígits a totes les piscines".
Increment generalitzat a tots els barris
En el període homogeni de comparació (del 19 de juny al 30 d’agost), la piscina de Vallparadís es manté com la més freqüentada amb 97.195 accessos (+17,3%), als quals cal sumar 7.218 usuaris addicionals de les tardes d'obertura anticipada al juny. La segueixen la piscina de les Arenes amb 20.870 usuaris (+15,5%), la de la Maurina amb 18.131 (+12%) i la de Sant Llorenç amb 17.662 accessos, que registra el major creixement percentual (+21,7%).
El responsable municipal d'Esports ha afegit que aquests resultats positius "ens animen a continuar treballant per oferir uns equipaments de qualitat i accessibles per al conjunt de la ciutadania". Durant aquesta temporada s'ha mantingut la divisió en dos torns diaris de bany (matí i tarda) per afavorir la rotació del públic, així com la política de preus ajustats.