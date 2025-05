Matadepera celebra 20 anys de reciclatge

El passat dissabte, 10 de maig, va tenir lloc la XX Festa del Reciclatge de Matadepera. El 2025 es compleixen 20 anys de la instauració del sistema de recollida selectiva d'escombraries al municipi. Des de llavors, Matadepera és un dels referents en matèria de reciclatge en tot el país. La celebració, organitzada per les Regidories d’Obres i Serveis i Medi Natural i Sostenibilitat, va tenir lloc a la plaça del Casal de Cultura, entre les 11 i les 14 hores. L'edició d'enguany va comptar amb diversos tallers, jocs de taula i activitats culturals.

La sessió va començar amb el taller "Tot lleure" i els tallers "Solidança" en què els materials reutilitzats van ser els protagonistes. El ritme va venir de la mà del grup Celtic Groove, que van oferir un concert de música celta. Els més petits van aprendre a reciclar amb "els Monstres del Reciclatge", un joc infantil dissenyat per l'Àrea de Serveis de l'Ajuntament de Matadepera. La festa també va comptar amb diverses exposicions, com la realitzada per Dolors Lacueva sobre l'impacte dels residus tèxtils al planeta.