Mor Antoni Amat, fundador de Neklar i creador del mític "Bocanegra" de Seat

Antoni Amat Armengol, fundador de l'empresa terrassenca Estamp SAU (avui coneguda amb el nom comercial de Neklar) i líder del disseny i la fabricació de la carrosseria del Seat 1200 Sport, ha mort als 89 anys d'edat. Amat va traspassar aquest dijous, 12 de maig.

"La seva visió i el seu lideratge han estat un pilar essencial per a Neklar. Sempre recordarem amb gratitud el seu llegat i treballarem per honrar-lo", manifesten des de la companyia dedicada al disseny, el desenvolupament i la fabricació de components i sistemes basats en l’estampació metàl·lica aplicats a l’aïllament tèrmic i acústic en el sector de l’automoció.

Des de la firma amb seu al polígon industrial Els Bellots, han fet públic un comunicat en què repassen la vida i trajectòria professional d'Amat:

Nascut l’any 1935 a Terrassa, va ser un gran aficionat a l’aviació, una passió que el va acompanyar des de ben petit. Aquesta afició el va portar, més endavant, a obtenir el títol de pilot d’avió durant les milícies universitàries.

Després d’estudiar Enginyeria a l’Escola Industrial de Terrassa, va iniciar una llarga i exitosa carrera professional en el món de l’automoció. Una de les seves principals fites professionals va ser liderar el disseny i la fabricació de la carrosseria del Seat 1200 Sport per a la cooperativa Inducar de Terrassa, empresa que ell, conjuntament amb altres emprenedors, va impulsar i que es va convertir en una de les grans empreses de referència de la ciutat. El Seat 1200 Sport, conegut com a “Bocanegra”, va representar una revolució en el disseny dels vehicles de l’època i, encara avui és un vehicle clàssic de culte per als amants de l’automoció.

Antoni Amat va dissenyar el que seria un dels cotxes més emblemàtics de Seat

L’any 1984, Amat va fundar Estamp S.A. (actualment Neklar), empresa dedicada a l’estampació de peces metàl·liques. El seu esperit emprenedor, el seu inqüestionable lideratge i els seus ferms valors van conduir la companyia a un període de creixement durant la dècada dels 90, que culminaria en un procés d’internacionalització durant les primeres dues dècades del segle XXI, ja sota la gestió de l’Ignasi i Pere Amat, dos dels seus fills que ja havien pres el relleu en la direcció executiva de l’empresa.

Aquesta llarga i exitosa trajectòria d’emprenedoria va ser reconeguda el 2014, quan va rebre el premi al Lideratge Empresarial dels Premis Cambra, atorgats per la Cambra de Comerç de Terrassa, ciutat a la qual el senyor Amat estava profundament arrelat.

"Ens deixa un referent, una persona carismàtica i inspiradora. Sr. Amat, ens deixa un buit impossible d’omplir i el repte de continuar el seu llegat. Ho farem amb responsabilitat, compromís, il·lusió i preservant els seus valors fundacionals, que ens han dut fins on som avui", conclou el comunicat de l'empresa.

La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimecres, 14 de maig, a les 12 hores, al Temple del cementiri municipal de Terrassa.