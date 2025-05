Tall de trànsit a Terrassa pel perill d'ensorrament d'un edifici

Fa 25 dies que no es pot transitar per la intersecció del carrer del Doctor Salvà amb el de Marconi, al barri de Ca n’Aurell, perquè és perillós. Hi ha risc d’ensorrament d’un edifici ruïnós, el mateix que fa poc menys de cinc anys va resultar afectat per l’enfonsament d’una terrassa a causa del pes d’una piscina desmuntable. Aquest dilluns, els bombers hi han tornat en resposta a una nova alerta veïnal en aquesta zona de Terrassa.

Aquell estiu de fa cinc anys, el de la pandèmia dura, el sostre del bar Trebol es va enfonsar. Va haver-hi un ferit lleu, però es van registrar estralls estructurals en aquest edifici cantoner de planta baixa més una planta superior. La finca, no obstant això, seguia habitada fins fa poc, segons indica el veïnat. Com a mínim, una mare i la seva filla residien en el primer pis, però els serveis d’emergències els van desallotjar fa unes setmanes, just abans de la decisió de restringir el pas per la intersecció.

“Això es va omplir de bombers i policies el Dijous Sant. Van posar les tanques i ens van informar que el dimarts següent farien una inspecció per enderrocar l’edifici, i que el tall duraria uns dies, uns deu”, explica una veïna septuagenària. Ja n’han passat 25 des que el 17 d’abril, a les 13.26, uns veïns informessin de l’ensorrament el terra en la primera planta. Els bombers van concloure que hi havia perill imminent de més col·lapses. El procediment de seguiment va quedar en mans d’un arquitecte municipal.

Nova alerta

Les alarmes s'han reactivat aquest dilluns, a les 15.49 hores, amb la trucada a emergències d’un veí que informava de la possibilitat de més despreniments. Havia sentit sorolls en el pati. Els bombers han efectuat una revisió amb l’autoescala. No hi han apreciat una evolució evident de la degradació estructural, però sí esquerdes en arcs de descàrrega.

El trànsit de vehicles està prohibit des de la confluència de dalt, la de Doctor Salvà amb Ramon Llull. “No puc caminar bé i m’han de venir a buscar amb vehicle. I els meus fills han de portar el nostre cotxe a la ITV i no el poden treure del garatge”, afegeix la veïna afectada.

Els vehicles que circulen pel carrer de Ramon Llull no poden girar cap al del Doctor Salvà i han de continuar en línia recta, I els que transiten per Doctor Salvà han d’interrompre el trajecte i girar a la dreta per Ramon Llull. No obstant això, hi ha ciclistes i usuaris de patinets que esquiven el tancat, però també vianants perquè les tanques, de base formigonada, han estat apartades, deixant espai per al pas per als vianants en totes dues voreres. El accessos als baixos de tota la finca romanen tapiats.