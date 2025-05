Una fira massiva, però més repartida arreu del Centre

Ni la mala previsió del temps va evitar que el centre de Terrassa tornés a quedar ple de gom a gom, durant aquesta 22a edició de la Fira Modernista.

De fet, alguns espais, com l’eix format pel parc de Sant Jordi, el carrer de Volta, la part mitjana de la Rambla i el Raval, semblaven dies de Festa Major.

“Ens preocupava molt el temps. I al final va ploure molt menys que les previsions. Tot les activitats es van poder fer, res no es va cancel·lar”, apunta el regidor de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, en un balanç provisional.

Pel que fa a l’afluència de visitants, Salvador apunta: “Creiem que enguany hi ha hagut ments aglomeracions que altres anys, especialment a l’entorn de la Masia Freixa, gràcies a que el públic s’ha esponjat més en diferents espais del centre”. I és que l’Ajuntament va apostar per crear un pols d’interès al passeig del Comte d’Ègara, on atraure el públic infantil i familiar, amb la Fira de les Il·lusions.

No obstant això, l’Ajuntament treballava ahir en la recopilació de dades d’assistència, que té previst fer-les públiques dimarts. Però d’entrada, qualifiquen la fira com “un èxit”, amb el dissabte a la tarda com a màxim pic d’assistència. “També sabem que va venir molta gent de fora, especialment a les visites guiades als edificis”, afegeix, tot apuntant que molts terrassencs reben aquest cap de setmana la visita d’amistats forànies, atretes per la fira.

De fet, la Masia Freixa (que justament aquesta setmana comença la seva rehabilitació interior) va ser amb probabilitat l’edifici més visitat. I especialment pels turistes, ja que la ciutadania terrassenca ja es coneix –en línies generals– l’oferta d’edificis visitables. Aquesta és, de fet, una de les limitacions de la fira: la repetició del catàleg d’edificis visitables. “És cert que podríem esbrinar quins altres edificis modernistes i racons tenim a Terrassa, per mirar d’ampliar els recorreguts”, sosté Salvador. L’exposició de fotografies de Teresa Llordés a l’Arxiu Tobella, “El Muncunill més desconegut”, donava probablement una pista: les cases particulars. I és que les fotos reflecteixen habitatges privats de Terrassa, fins ara poc o gens visitables. “Hi ha interiors desconeguts, però justament pel caràcter privat caldria veure com ho fem”, especulava ahir Salvador.

Tota manera, enguany també havia edificis menys coneguts com l’escola Creixen (al carrer de Sant Pere), on es troba el finestral amb vitralls de Muncunill més fantasiós de Terrassa. I l’escola Irina (al carrer del Nord), amb unes escales de treure la respiració. Però potser el més desconegut és l’edifici de 1900 B&B (al carrer Pantà), en tant que Bed & Breakfast.