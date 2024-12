Totesport 360 torna aquest Nadal a Barcelona amb una oferta esportiva ampliada a tots els públics

Esportcat impulsa l’espai lúdic esportiu ‘Totesport 360’ del 2 al 5 de gener a l’INEFC per promoure l’esport entre infants i joves, el públic adult i ensenyar el potencial d’equips i entitats de Catalunya

Berni Álvarez, conseller d’Esports: “Totesport 360 és un magnífic exemple de les polítiques de l’esport que impulsem des del Govern amb la voluntat de divulgar l’activitat física i els bons hàbits entre el conjunt de la ciutadania”

L’espai lúdic esportiu gratuït de referència durant les vacances de Nadal torna aquestes festes a Barcelona i s’amplia a tots els públics. Totesport 360 escalfa motors per a una tercera edició que se celebrarà del 2 al 5 de gener a les instal·lacions de l’Institut Nacional d’Educació Física a Barcelona amb una trentena de disciplines esportives confirmades i la presència de prop de 60 clubs i federacions d’arreu de Catalunya. La voluntat és consolidar i fer créixer les 10.000 persones que es van acostar a l’Anella Olímpica de Montjuïc el Nadal passat i van gaudir fent esport.

Aquesta tercera edició de Totesport 360 continua creixent i aquest any també buscarà la participació activa del públic adult que acompanyi infants i joves amb noves activitats dirigides i reclams. L’espai lúdic esportiu de l’esport femení i masculí de Catalunya reflectirà la diversitat esportiva del país, ajudarà a continuar generant noves figures referents i potenciarà l’exercici físic i els bons hàbits.

La conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya lidera aquesta proposta lúdica gratuïta que també dona a conèixer l’àmplia varietat de disciplines esportives que es poden practicar actualment.

Durant la presentació del Totesport 360, el conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, va explicar que Totesport 360 “és un magnífic exemple de les polítiques de l’esport que impulsem des del Govern amb la voluntat de divulgar l’activitat física i els bons hàbits entre el conjunt de la ciutadania”. Álvarez va assegurar que “la gent que vingui a l’INEFC s’ho passarà molt bé i podrà fer esport i activitat física en família en un espai que és el mirall del teixit esportiu de Catalunya”.

Per la seva banda, Abel Garcia, secretari general del Departament d’Esports, feia una crida a participar en aquesta tercera edició “en què entenem l’esport com una eina transformadora i inclusiva per fer una societat millor”, i remarcava el suport de la Generalitat “a una activitat consolidada, exitosa i que funciona com una de les cites referents del Nadal a Barcelona”.

Més esports amb 30 disciplines diferents

La tercera edició de Totesport 360 continua creixent i augmenta els esports que es podran practicar durant els quatre dies d’espai lúdic esportiu, que té una oferta amb 20.000 metres quadrats. Els pavellons interiors de l’INEFC i les pistes i terrenys de joc exteriors seran l’escenari de totes les activitats. Un total de 30 disciplines esportives estaran a disposició del públic que tingui ganes de passar una bona estona i fer esport. Aquest Nadal es podrà practicar atletisme, bàdminton, bàsquet, softbol, futbol americà, futbol, futbol sala, gimnàstica, handbol, hoquei, corfbol, pàdel, tennis taula o esport adaptat, entre d’altres.

En paral·lel, s’estrenarà un programa d’activitats dirigides des de l’escenari principal i als espais exteriors que s’adreçarà a petits i grans perquè puguin completar diferents sessions mentre participen a Totesport 360. Finalment, es manté l’espai de realitat virtual amb nombrosos jocs per experimentar noves sensacions.

Entrades gratuïtes a totesport360.cat

Aquest any Totesport 360 comptarà amb quatre esportistes referents. Exerciran de padrins i de padrines de l’espai Paula Leitón, waterpolista que es va penjar la medalla d’or a París amb l’equip olímpic femení; Laia Vidosa, jugadora d’hoquei sobre herba olímpica a París 2024; Jaume Comas, exjugador de bàsquet, i Jordi Morales, jugador paralímpic de tenis taula a París 2024.

Les entrades per assistir al certamen són gratuïtes i ja es poden descarregar a través de la pàgina web totesport360.cat en format d’invitació escollint la data en què es voldrà assistir a l’espai lúdic.

Totesport 360 se celebrarà a l’Anella Olímpica de Montjuïc, a les instal·lacions de l’INEFC Barcelona del 2 al 5 de gener de 2025. Els dies 2, 3 i 4 de gener el certamen obrirà de 10 a 20 hores, mentre que el dia 5 ho farà en horari de matí, de 10 a 14 hores. La informació del certamen es pot consultar a través de la pàgina web totesport360.cat o bé als perfils de xarxes de l’esdeveniment a Instagram i X @totesport360.