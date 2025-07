Nova edició de ‘Trencant la bretxa digital’ per a majors de 60 anys

El programa ‘Trencant la bretxa digital’, impulsat per LaFACT Zona 60 amb el suport de BBVA, ha iniciat aquest mes de juny la seva segona edició. L’objectiu torna a ser acompanyar les persones majors de 60 anys en l’aprenentatge i l’ús segur i autònom de les tecnologies digitals, per fomentar-ne la inclusió, l’autonomia i la participació activa en la societat. En aquest sentit, el director de BBVA al Vallès Occidental, Andrés Cabello, ha recalcat que per a ells “donar suport a iniciatives com aquesta no és una opció, sinó una responsabilitat i un compromís.” El directiu ha afegit que entenen i són sensibles a les necessitats d’un col·lectiu que “desitja continuar sent actius i autònoms en tots els aspectes de la seva vida, incloent-hi el digital.”

La nova edició incorpora quatre noves sessions temàtiques per adaptar-se a les necessitats actuals: des de la posada a punt del telèfon mòbil fins a eines avançades de comunicació digital i novetats tecnològiques com la intel·ligència artificial o la domòtica. Les sessions es mantenen en format presencial, amb materials adaptats, ritme personalitzat i acompanyament individual. Cada sessió té un preu simbòlic de 3 €. La directora de LaFACT Zona 60, Laura Caravaca ha explicat que enguany “s’ha enfocat tot de manera més pràctica i els continguts s’han actualitzat perquè sigui útil tant per a nous usuaris com per a alumnes de l’edició anterior”.

Durant la presentació del programa, celebrada aquest dimecres 9 de juliol, a LaFACT, els assistents han pogut veure en directe el desenvolupament d’una de les sessions pràctiques, que tenia lloc a l’Aula Magna.

Un 2024 amb resultats positius i impacte real

En la seva primera edició, desenvolupada entre juny i desembre de 2024, ‘Trencant la bretxa digital’ va formar un total de 303 persones en quatre mòduls temàtics: iniciació a les TIC, ciberseguretat, aplicacions mòbils i xarxes socials. Els tallers, dissenyats per a grups reduïts- màxim 20 persones- i sense requisits previs, van aconseguir una alta participació i una valoració global molt positives.

Montse Cuartero, participant del programa, ha confessat que ha estat molt beneficiós perquè “un cop deixes l'etapa de treball, tot i que hagis tingut accés a ordinadors, amb el mòbil i altres tecnologies et quedes una mica endarrerida, i és una alegria sentir que encara ets útil i que encara pots aprendre coses.”

La directora, Laura Caravaca, ha destacat que els impactes més notables inclouen una millora de l’autonomia personal, una reducció de l’aïllament social i una major capacitat per fer gestions en línia amb seguretat i confiança.

La iniciativa forma part de l’estratègia de LaFACT per promoure l’envelliment actiu i digital i garantir la igualtat d’oportunitats a totes les persones, independentment de la seva edat o nivell de coneixement tecnològic.