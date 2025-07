Esther Niubó presenta a Terrassa el nou full de ruta dels Equips d’Avaluació Psicopedagògica de Catalunya

Terrassa ha estat aquest dimecres, l’escenari escollit pel Departament d’Educació i Formació Professional per presentar el nou full de ruta dels Equips d’Avaluació Psicopedagògica (EAP) de Catalunya. L’acte, presentat per la consellera d'Educació i Formació professional, Esther Niubó al Teatre Principal, ha reunit els 77 equips EAP del territori per compartir una redefinició de funcions més ajustada al model d’educació inclusiva impulsat pel Govern. Un full de ruta "per treballar en una mirada més integral, més ambiciosa, de forma més col·laborativa", explicava la consellera, que s’ha treballat durant el curs 2024-2025. Es va dur a terme mitjançant un procés participatiu de reflexió i debat, impulsat per la Direcció General d’Educació Inclusiva, amb 21 membres entre treballadors actuals i jubilats dels EAP (de perfils psicològics, de treball social i de fisioteràpia), la inspecció educativa i el món universitari.

Niubó ha volgut reconèixer i posar en valor la tasca dels EAP perquè "sou molt més que equips d’assessorament: sou la mirada atenta que ajuda a veure allò que a vegades costa de veure; la tranquil·litat per a una família que es troba davant un repte i no sap per on començar; sou la mà estesa que acompanya un docent que busca la millor manera d’arribar a tot l’alumnat; i la veu que recorda al sistema que cada infant és únic, i que el seu desenvolupament no pot quedar relegat a l’atzar ni a una segona categoria". També ha volgut destacar que "quan identifiqueu necessitats, quan acompanyeu una transició entre etapes, quan coordineu amb serveis del territori i esteu al costat de l’alumnat i les seves famílies… esteu fent efectiu un dret fonamental”.

El Teatre Principal ple amb els 77 equips d`avaluació psicopedagògica

Nebridi Aróztegui

Durant el procés participatiu de la confecció d'aquest nou model, es van recollir les preocupacions dels equips i les necessitats de suport dels equips. Així, s'aposta per una transició de l’avaluació psicopedagògica tradicional cap a una avaluació inclusiva i col·laborativa, centrada en el context i les potencialitats de cada alumne. A més, es reforça el treball en xarxa amb altres serveis del territori.

El nou full de ruta dels Equips d’Avaluació Psicopedagògica redefineix les seves funcions amb una mirada més integral i inclusiva. A partir d’ara, els EAP no només identificaran i avaluaran les necessitats educatives de l’alumnat, sinó que també contribuiran activament a dissenyar i fer seguiment de les mesures i suports més adequats. Assessoraran els centres en l’organització d’entorns inclusius, orientaran les famílies i fomentaran el treball en xarxa, sempre amb l’objectiu de garantir una educació equitativa i personalitzada per a tothom. "Catalunya vol un sistema educatiu excel·lent, capaç de treure el millor de cada infant, perquè pugui construir el seu projecte de vida amb autonomia, dignitat i il·lusió”, apuntava la consellera Niubó, alhora que deia que "l'excel·lència, per ser-ho de veritat, no pot ser només per a alguns. Ha de ser una qualitat compartida”.

El document també estableix directrius clau com l’evolució cap a una avaluació inclusiva centrada en el context i les potencialitats dels alumnes, l’impuls de l’assessorament col·laboratiu i la formació contínua dels equips. En conjunt, es vol consolidar un model educatiu on la inclusió no sigui només un principi, sinó una pràctica real i efectiva arreu del territori. Aquest nou full de ruta es començarà a aplicar a partir del curs 2025-2026 arreu del país.

L’acte ha comptat amb la presentació d’un document d’orientacions per a l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA), així com amb l’experiència del model SIEI+ a la comarca del Garraf.