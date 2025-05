Viu un estiu ple d’esport i diversió amb el Campus d’Estiu de l’Atlètic

Aquest estiu, dona als teus fills l’oportunitat de gaudir d’una experiència inoblidable! Del 25 de juny a l’1 d’agost, l’Atlètic organitza la 34a edició del Campus d’Estiu, un espai dedicat a l’esport, la diversió i l’aprenentatge en un entorn segur i dinàmic.

Què oferim?

El Campus d’Estiu de l’Atlètic és l’opció ideal per a nens i nenes de 3 a 16 anys que vulguin passar unes vacances actives practicant esports com:

- Hockey

- Tennis

- Pàdel

- Poliesportiu

A més, comptem amb monitors especialitzats que asseguren una experiència lúdica i formativa, adaptada a totes les edats i nivells.

Descomptes especials

Inscriu-te amb antelació i aprofita els nostres descomptes: 5 % a l’abril i el maig

No deixis escapar aquesta oportunitat per beneficiar-te de preus reduïts!

Horaris flexibles per adaptar-se a la teva rutina

Per facilitar la conciliació familiar, oferim diferents opcions horàries:

• Matí: de 9 h a 13/14 h

• Matí i dinar: de 9 h a 15 h

• Tot el dia: de 9 h a 17 h

L’Atlètic: esport i família

A l’Atlètic creiem en la importància de l’esport com a eina per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i l’esforç. Per això, el nostre campus està dissenyat perquè els infants gaudeixin mentre aprenen i fan noves amistats.

Inscripcions obertes

No esperis més! Reserva la teva plaça i assegura’t un estiu ple d’activitat i diversió.

Més informació i inscripcions a: www.athc.cat