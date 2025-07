Terrassa aposta pels parcs de joc inclusius amb una plaça pionera als jardins de Ròmul Piñol

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat les obres de millora als jardins de Ròmul Piñol, al Roc Blanc, que es convertiran en la primera plaça 100% inclusiva de la ciutat. El projecte, amb un pressupost de 276.969,90 euros, inclou la creació de dos nous camins accessibles que connectaran els equipaments i les zones residencials properes amb l’àrea de jocs infantils.

L'equip de govern espera també enllestir tres espais infantils més 100% accessibles a la ciutat fins el 2027, al parc del Nord, al carrer de Morella, que s'amplia fins els 500 metres quadrats, i a la plaça Mas Isarn amb un cost total de 954.000 euros. A més, s'ha posat en marxa un mapa interactiu per saber quins parcs més a prop de casa disposen de jocs accessibles.

L'actuació al Roc Blanc estarà llesta a l'octubre

Els jardins de Ròmul Piñol seran la primera plaça 100% accessible i inclusiva de Terrassa a partir de l'octubre, quan s'acabin les obres. Es manté l’estructura actual amb ambients diferenciats i es crearà un segon espai amb paviment de cautxú. S’instal·laran deu jocs inclusius: un joc de rotació, una caseta amb telèfon accessible, elements musicals (xilòfon i tambor), un conjunt d’escalada, un joc de motlle doble amb respatller, un sorral accessible, una excavadora inclusiva i altres elements sensorials.

Fins ara, l’únic accés accessible a la zona de jocs adaptats era des del carrer Carrasco i Formiguera. Amb aquesta actuació, es crearan dos nous camins que connectaran els equipaments propers i la zona residencial dels carrers Sicília i Salvador Seguí amb l’àrea de jocs, millorant significativament l’accessibilitat per a totes les persones.

L’alcalde Jordi Ballart ha destacat que “a qualsevol edat, volem que Terrassa sigui una ciutat amiga dels nens i nenes, amiga de la infància” i ha recordat que la ciutat compta amb el reconeixement oficial de la Unesco com a tal des de l'any passat. L’objectiu és fer accessibles i inclusives totes les àrees de jocs infantils de la ciutat, treballant conjuntament amb entitats i sectors privats.

Pròximes actuacions previstes fins al 2027

Terrassa té previst executar noves actuacions per millorar l’accessibilitat als parcs infantils de diversos espais de la ciutat fins al 2027. En concret, es preveu intervenir al Parc del Nord (amb un pressupost de 148.791,65 euros), al carrer de Morella (356.210,15 euros) i a la plaça del Mas Isarn (449.046,31 euros). Les dues primeres es duran a terme durant el 2026, mentre que la del Mas Isarn s’executarà entre finals de 2026 i inicis de 2027. Aquests projectes s’aprovaran a la Junta de Govern d’aquest divendres.

A banda de les actuacions municipals, el consistori també ha col·laborat amb promotors privats per incorporar espais infantils accessibles als entorns d'AEG i Can Colomer.

Els diferents projectes s’han desenvolupat amb l’assessorament d’entitats com ONCE, Coordinadora Capaç i Prou Barreres, que han contribuït a la definició de les millores d’accessibilitat.

Actualment, Terrassa compta amb 190 àrees de jocs infantils i 1.084 elements de joc, dels quals més de 300 ja són adaptats, accessibles o inclusius.

La tinenta d'alcalde de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, ha recordat que "vam constituir la comissió del pla de millora de l'accessibilitat amb l'objectiu de treballar de manera conjunta aquelles propostes de les entitats per millorar els parcs infantils que ja hi havien a Terrassa i sobretot d'impulsar aquestes noves àrees de places de joc infantil inclusives".

Per la seva banda, Carles Godall, de la Coordinadora Capaç, ha elogiat els esforços del consistori i ha destacat que “això permetrà que les persones que ho necessiten tinguin aquests espais a prop de casa i no hagin de desplaçar-se a l’altra punta de la ciutat”.

Jocs d’aigua per adaptar els parcs a l’emergència climàtica

En aquesta línia, Jordi Ballart ha anunciat que es preveu instal·lar jocs d’aigua en diferents punts de la ciutat per adaptar els espais públics "al context actual de temperatures cada cop més extremes". Aquests elements, que sortiran directament del paviment, permetran refrescar els infants durant els dies més calorosos, alhora que contribuiran a fer més inclusives i accessibles les zones de jocs infantils.

Entre les actuacions previstes, destaca la instal·lació de jocs d’aigua al nou Parc de la República, que comptarà amb quatre àrees diferenciades per a diferents franges d’edat. També se’n preveuen a la plaça Nova i al Parc dels Bellots 2, aquest últim amb un projecte de gran envergadura que encara està completant la tramitació administrativa.

A més, el consistori està valorant la incorporació d’espais d’aigua en altres zones de la ciutat. L’objectiu, segons el govern municipal, és adaptar els espais infantils a les noves necessitats derivades del clima, fent-los més confortables, inclusius i accessibles per a tothom.

S'han modernitzat 51 àrees de joc des de 2021

Des de l’any 2021, l’Ajuntament ha modernitzat i fet accessibles 51 àrees de jocs infantils, entre les quals hi ha les dels carrers Mare de Déu de les Angústies, plaça Antoni Escudé, plaça Pare Alexandre, plaça Frederica Montseny, l’estació de FGC de les Fonts, plaça de Catalunya, plaça del Comú, plaça Joaquim Ventalló, plaça Nova, plaça Major de Torre-sana, plaça Ramon Berenguer i plaça de la Cooperativa.

Entre les intervencions més recents, executades entre el 2024 i el 2025, destaquen les reformes a la plaça Manel Gran, plaça Ibèria, passarel·la de l’estació de les Fonts, plaça Josep Pla, plaça de la Ronda de Ponent, plaça de Can Roca, plaça de la Pau, carrer Serón, plaça Rosalia de Castro i plaça del Gas. En totes elles s’hi han incorporat millores en matèria d’accessibilitat i seguretat infantil per fer-los més segurs i inclusius, millorant els paviments i incorporant jocs adaptats per a infants amb diversitat funcional, tant física com psíquica o sensorial.

En total, s’han destinat 71.000 euros específicament a renovar jocs infantils amb criteris d’inclusió.