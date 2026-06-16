L'impuls definitiu per a la carrera directiva: Euncet Business School consolida la seva oferta Executive

L'actualització constant de coneixements ha deixat de ser una opció per convertir-se en una necessitat estratègica per a qualsevol professional que vulgui mantenir la seva competitivitat. I, dins d'aquest marc, la formació executiva juga un paper fonamental a l'hora de proporcionar les eines necessàries per liderar equips, gestionar la incertesa i pilotar la transformació digital de les organitzacions.
Per donar resposta a aquestes necessitats del teixit empresarial, Euncet Business School ha dissenyat una cartera de programes Executive Education que combinen el rigor acadèmic amb una aplicabilitat pràctica immediata.
Formació dissenyada per a professionals en actiu
Un dels principals reptes a l'hora de cursar un programa d'alta direcció és la conciliació amb l'agenda laboral. Conscient d'aquesta realitat, l’escola de negocis ha estructurat la seva oferta al voltant de la flexibilitat. D'aquesta manera, els programes s'imparteixen tant al campus de Terrassa com en modalitat 100% online o híbrida (streaming), permetent que cada professional esculli el format que millor s'adapti al seu ritme de vida i a les seves responsabilitats professionals.
A més a més, un factor diferencial d'aquesta proposta formativa és l'accessibilitat econòmica per a les empreses. En concret, els programes en modalitat online, com el Global Executive MBA i el Màster en Direcció Tecnològica i IA Aplicada, són 100% bonificables per FUNDAE.
Per la seva banda, les modalitats presencials d'aquests mateixos programes, així com el Postgrau en Habilitats Directives, també permeten bonificar una part de la formació, la qual cosa suposa un incentiu important per a les companyies que aposten pel desenvolupament del seu talent intern.
Tres vies cap al lideratge empresarial
Global Executive MBA
El vaixell insígnia d'aquesta oferta és el Global Executive MBA, un programa dissenyat específicament per desenvolupar la mentalitat i les competències directives necessàries per liderar en entorns d'alta complexitat.
Aquest màster, reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), s'adreça a professionals amb experiència que busquen fer un salt qualitatiu en la seva carrera. A través d'un enfocament eminentment estratègic, els participants aprenen a prendre decisions en contextos incerts, a gestionar la innovació i a impulsar el creixement sostenible de les seves unitats de negoci.
Màster en Direcció Tecnològica i Intel·ligència Artificial Aplicada
D'altra banda, per a aquells perfils que necessiten liderar la transició digital de les seves companyies, el Màster en Direcció Tecnològica i Intel·ligència Artificial Aplicada ofereix una resposta directa a les demandes del mercat actual. Aquest programa capacita els professionals per integrar tecnologies avançades, com l'automatització intel·ligent i l'analítica de dades, dins de l'estratègia global de l'empresa. L'objectiu és formar directius capaços d'entendre el potencial de la IA per optimitzar processos, millorar la competitivitat i generar noves oportunitats de negoci.
Postgrau en Habilitats Directives
Finalment, el Postgrau en Habilitats Directives posa el focus en el factor humà, sovint el més complex de gestionar dins de qualsevol organització. Es tracta d’un programa orientat a professionals que necessiten liderar equips amb més seguretat, influència i eficiència. Així, el pla d'estudis combina el desenvolupament personal amb eines pràctiques per millorar la comunicació, gestionar conflictes de manera constructiva i exercir un lideratge amb impacte real des del primer dia de classe.
L'impacte directe en el territori
La presència d'aquests programes al campus de Terrassa reforça el paper de la ciutat com a pol de coneixement i formació d'alt nivell. I és que aquesta proximitat permet als directius i comandaments intermedis del Vallès i comarques veïnes accedir a una formació d'excel·lència sense necessitat de desplaçar-se a Barcelona, fomentant alhora la creació d'una xarxa de contactes (networking) arrelada al teixit empresarial local.
El claustre de professors, format per professionals en actiu amb una àmplia trajectòria directiva, assegura que els debats a l'aula estiguin connectats amb els problemes reals que les empreses afronten diàriament. Aquesta metodologia pràctica garanteix que el retorn de la inversió formativa es percebi de manera gairebé immediata en el lloc de treball.
La clau per a l’evolució professional
L’oferta d'Executive Education d'Euncet Business School es consolida com una eina estratègica per a l'evolució professional. Gràcies a la combinació de flexibilitat de formats, continguts actualitzats a les necessitats del mercat i les facilitats de bonificació a través de FUNDAE, aquests programes representen una oportunitat excel·lent per als professionals que volen liderar el futur de les seves organitzacions.
Tota la informació detallada sobre els programes, calendaris i processos d'admissió es pot consultar a la pàgina web de la institució.