Com aconseguir el teu primer habitatge amb el Préstec Emancipació: guia pas a pas

Comprar el primer pis és un moment clau en la vida de qualsevol jove. Representa un pas important cap a la independència, la responsabilitat i la construcció del teu projecte vital. Però sovint aquest somni es veu condicionat pels preus del mercat i per la necessitat de disposar d’una entrada que, per molts, sembla inabastable. És aquí on el Préstec Emancipació pot marcar la diferència.
Es tracta d’un instrument pensat per a joves de 18 a 35 anys que volen adquirir el seu primer habitatge per viure-hi de forma habitual. Amb aquest préstec, l’ICF —la banca pública de la Generalitat— cobreix fins al 20% del preu de l’habitatge amb un màxim de 50.000 €. El retorn es fa sense interessos i només un cop finalitzada la hipoteca. A més, l’habitatge passa a ser protegit, de manera que, si algun dia el vols vendre, hauràs de fer-ho pel mateix preu pel qual el vas comprar, sumant-hi la inflació i el cost de determinades reformes. Així, es garanteix que l’habitatge continua sent assequible alhora que recuperes la teva inversió.
Després d'explicar en què consisteix el Préstec Emancipació de manera detallada, aquesta guia t’explica, pas a pas, com aprofitar al màxim aquesta oportunitat i transformar el somni del primer pis en realitat.
Pas 1: Comprovar si compleixes els requisits
El Préstec Emancipació està pensat exclusivament per a joves que volen comprar el seu primer habitatge i viure-hi de manera habitual i permanent. No és un instrument pensat per a inversors o segones residències.
Per accedir-hi cal:
- Tenir entre 18 i 35 anys (inclosos) en el moment de fer la sol·licitud.
- Estar empadronat/ada a Catalunya.
- Que sigui el primer habitatge que compres i que esdevingui la teva residència habitual.
- Que els ingressos bruts anuals de totes les persones que hi viuran no superin l’indicador de renda de suficiència de Catalunya multiplicat per 6,5. Per exemple: en cas d’una persona sola, no pot superar els 80.963 € anuals; en cas de dues persones, els 83.467 €.
- No tenir impagaments ni deutes significatius (l’ICF estudiarà cada cas per avaluar la solvència).
Pas 2: Triar l’habitatge adequat
El primer que has de fer és tenir un habitatge identificat o reservat abans de sol·licitar el préstec, tal com es fa habitualment quan vols demanar una hipoteca.
Per això, en el moment de fer la sol·licitud a l'ICF, et demanaran la referència cadastral, és a dir, el codi únic que identifica cada immoble a l'administració i li permet verificar les característiques i la ubicació de l’habitatge.
L’habitatge que vulguis comprar amb l'ajuda del Préstec Emancipació pot ser tant d'obra nova com de segona mà, però ha de complir tres característiques:
- Tenir cèdula d’habitabilitat vigent.
- Estar ubicat a Catalunya.
- No haver estat qualificat prèviament com a habitatge de protecció oficial (HPO).
El contracte d’arres no és obligatori per demanar el préstec, però sí recomanable per assegurar la reserva. En tot cas, pots fer-lo condicionat al préstec, de manera que, si no t’aproven l’ajut, puguis recuperar els diners.
Pas 3: Preparar la documentació necessària
Un cop tinguis clar quin habitatge vols comprar, cal preparar correctament la documentació, quelcom clau perquè la teva sol·licitud es tramiti de la manera més ràpida possible. Tots els sol·licitants del préstec hauran d'aportar:
- DNI o NIE vigent, per acreditar identitat i edat.
- Certificat d’empadronament (expedit en un termini inferior a tres mesos).
- Informe de la vida laboral de la Seguretat Social.
- Tres darreres nòmines i, en cas de tenir menys de sis mesos d'antiguitat, també el teu contracte laboral.
- Còpia de l'última declaració de la renda.
- Certificat cadastral per acreditar que no tens cap habitatge en propietat.
- Informe de riscos del Banc d'Espanya (document que recull la informació relativa als préstecs, crèdits, avals i garanties que cada persona té amb els seus bancs).
A més a més, hauràs de signar una declaració responsable, en què declares que es tracta del primer habitatge que compres i que el faràs servir com la teva residència habitual, i un model de relació de béns. Tots dos documents els podràs descarregar a l'Espai Client, la banca digital de l'ICF des d'on es fa la sol·licitud.
Pas 4: Presentar la sol·licitud
Per demanar el Préstec Emancipació cal donar-se d’alta o accedir com a particular a l’Espai Client, la banca digital de l'ICF. Allà trobaràs fàcilment el formulari per iniciar la sol·licitud. Després d’indicar les dades de les persones sol·licitants i de l’habitatge, rebràs un correu de confirmació amb les instruccions a seguir.
Si una de les persones sol·licitants no compleix els requisits (per exemple, en el cas d'una parella), la sol·licitud es denegarà automàticament. Tot i això, pots fer la sol·licitud de manera individual. En aquest cas, hauràs de tenir en compte que tota la documentació estarà al teu nom.
Un cop hagis completat la sol·licitud, l'ICF triga aproximadament 15 dies hàbils a donar-te una resposta, temps durant el qual comprovarà que tota la documentació és correcta i avaluarà si ets solvent, és a dir, si tens capacitat per tornar el préstec.
Pas 5: Contactar amb un banc col·laborador
Si han aprovat la teva sol·licitud, és el moment de contactar amb un dels bancs adherits al conveni amb l'ICF per demanar la resta del finançament per a la compra del teu primer habitatge.
Des del moment en què t'aprovin el Préstec Emancipació per a l'entrada, tens un període de sis mesos per signar la hipoteca, que tindrà un termini màxim de 30 anys i les condicions de la qual seran les que negociïs amb l'entitat financera.
Els bancs que s'han sumat a aquest programa són: Arquia, Banc Sabadell, BBVA, Bankinter, CaixaBank, Caixa Enginyers, CaixaGuissona, Laboral Kutxa, Imagin i Santander.
Consells abans de començar
Abans d’endinsar-te en els tràmits, val la pena tenir en compte alguns aspectes pràctics que et faran el camí més fàcil. No només es tracta de tenir la documentació a punt: planificar bé i anticipar despeses pot marcar la diferència entre un procés tranquil i un de ple d’imprevistos.
- Una mica per cobrir despeses addicionals (impostos, notaria, ajustos).
- Fes una llista de pisos d’interès i compara preus, zones i condicions.
- Informa’t bé sobre la protecció de l’habitatge i les obligacions a llarg termini.
- Consulta els teus dubtes amb l’ICF o amb el banc abans de signar res.
El moment de fer realitat l’emancipació
Seguint aquests passos, accedir al teu primer habitatge amb el Préstec Emancipació és un procés clar, assequible i organitzat. Amb el suport públic de la Generalitat i la col·laboració de la banca, l’emancipació jove es converteix en una oportunitat real: un primer pis amb entrada assegurada, retorn senzill i habitatge protegit a llarg termini.
En definitiva, només cal organitzar-se, preparar-se i seguir els passos indicats. Amb això, girar la clau del teu primer habitatge deixa de ser un somni llunyà per convertir-se en una realitat propera i assolible.