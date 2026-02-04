Anytime Fitness Terrassa, deu anys al costat dels seus socis

El gener del 2016, Anytime Fitness Terrassa obria les portes sense imaginar-se tot el que vindria després. Avui, el club celebra el seu desè aniversari amb la convicció d’haver esdevingut molt més que un gimnàs: un espai on entrenar, sí, però sobretot un lloc on acompanyar persones en moments diferents de la seva vida i créixer amb elles.
Per commemorar aquesta dècada, el centre —un dels quatre clubs corporatius d’Anytime Fitness a Espanya— està organitzant una setmana de portes obertes fins aquest diumenge 8 de febrer. Una oportunitat per retrobar exsocis i també per a totes aquelles persones que vulguin conèixer de prop l’espai i la filosofia que el club ha defensat des del primer dia.
Durant aquests deu anys, per Anytime Fitness Terrassa han passat centenars d’històries: les de qui va entrar per primer cop sense saber pràcticament per on començar, les de qui ha tornat després d’una aturada i les de qui ha trobat en el club un lloc on tornar una i altra vegada. “Cada dia acompanyem els nostres socis de manera individual, ajudant-los a entrenar amb sentit, constància i objectius realistes”, explica el gerent, Xavi Bosch.
Anytime Fitness va apostar a Terrassa pel seu model d’obertura 24 hores, amb un acompanyament proper i continuat. Una manera d’entendre el “fitness” que ha evolucionat sense perdre l’essència: estar al costat de les persones en els seus processos, els seus canvis i els seus reptes personals, adaptant l'horari als seus ritmes i estils de vida, i no a l'inrevés.
Ubicat al centre comercial Esclat, el club té prop de 750 metres quadrats, vestidors individuals, molta llum natural i pàrquing gratuït per als socis. A inicis del 2025, a més, s’hi va fer una reforma que va eliminar parets per crear un entorn més diàfan i confortable.
Suport en el “Coaching Model”
Amb una base de socis sòlida, el centre reforça el seu segell amb el “Coaching Model” de la cadena, personalitzant els plans d’entrenament, en línia amb una xarxa internacional que supera els 5.600 clubs en més de 30 països. Tots els seus socis tenen accés, amb la seva clau digital, a aquesta xarxa mundial. “Som una comunitat global amb un tracte local”, subratlla Bosch.
El desè aniversari és també un moment per a reconèixer a l'equip que ha acompanyat aquest recorregut des de dins: els entrenadors Diana Pérez, Xavier Fernández, Oriol García i Xavier Sansano, al costat d'Ana María Cruz, Maite Zamorano i Montse Cobo, del personal de neteja. “Cadascú aporta el seu gra de sorra perquè això funcioni com un espai de tots i per a tots”, destaca Xavi Bosch.
Deu anys després, el club mira al futur amb la mateixa idea: que entrenar vagi de la mà de sentir-se acompanyat.