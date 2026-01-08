VivaGym obre el seu tercer gimnàs a Terrassa

Fer esport a prop de casa és cada vegada més fàcil a Terrassa. El passat mes de desembre, VivaGym va inaugurar el seu tercer gimnàs a la ciutat, situat a l’avinguda de Santa Eulàlia, 236, amb l’objectiu d’ampliar la seva oferta esportiva i donar servei a una nova zona.
Amb aquesta nova obertura, la cadena reforça la seva presència a Terrassa i consolida un model de gimnàs orientat a la regularitat i la constància en l’entrenament. Tot plegat, amb una proposta pensada per adaptar-se a diferents ritmes i objectius personals, en un entorn que convida a entrenar sense pressions, relacionar-se i millorar la qualitat de vida.
El nou VivaGym de l’avinguda de Santa Eulàlia destaca per combinar accessibilitat i qualitat en unes instal·lacions modernes i àmplies. El centre disposa de 1.500 metres quadrats distribuïts en set àrees d’entrenament, amb una gran sala de fitness equipada amb maquinària d’última generació, zones de pes lliure, espais d’entrenament funcional i sales específiques per a classes dirigides. Tot està pensat per oferir un entrenament segur, eficient i adaptable a tots els nivells.
Un dels grans atractius del model VivaGym és la seva flexibilitat: amplis horaris d’obertura (de 6 a 23 hores), una àmplia varietat de classes dirigides i absència de permanència. A això s’hi suma un preu assequible que no renuncia a una experiència de qualitat. La graella d’activitats, pensada per a persones de totes les edats, inclou entrenaments funcionals, sessions de força, activitats cardiovasculars i altres propostes orientades al benestar.
Tecnologia i assessorament
El centre també aposta per la tecnologia, amb una aplicació pròpia que permet gestionar accessos, reservar classes i fer un seguiment de l’activitat física. A més, els usuaris poden accedir a assessorament esportiu bàsic i, si ho desitgen, contractar entrenadors personals.
A més del nou centre, VivaGym disposa de dos gimnasos més a Terrassa, situats al carrer de Navarra, 10 i a l’avinguda del Vallès, 139, que completen la seva presència a diferents punts de la ciutat.