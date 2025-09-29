Amb més de 40 anys d’història en el sector assegurador, FIRST BROKER & GAMEZ SL és una corredoria d’assegurances familiar de tercera generació amb àmbit d’actuació nacional. El seu valor diferencial es basa en la proximitat amb el client, la confiança, la innovació en serveis i el tracte personalitzat.
Actualment, l’empresa obre un procés de selecció per incorporar un/a tècnic/a comercial en assegurances al seu equip a Terrassa. Formar part del seu equip significa integrar-se en una empresa consolidada, amb esperit familiar, però amb visió de futur, on es valora tant la professionalitat com les persones.
Descripció del lloc de treball
L'empresa busca un professional amb vocació de servei i orientació a resultats. Les seves principals responsabilitats seran:
- Oferir assessorament personalitzat i suport tècnic a clients particulars, empreses i col·laboradors.
- Fer el seguiment i la fidelització de la cartera de clients existent.
- Impulsar campanyes comercials per captar nous clients i col·laboradors.
- Analitzar riscos i necessitats per oferir la millor solució asseguradora.
- Col·laborar estretament amb la direcció i beneficiar-se en un pla de formació contínua per potenciar el desenvolupament professional.
Es tracta d’un lloc estable i a jornada completa, amb base a l'oficina de Terrassa, que requerirà desplaçaments per garantir la proximitat amb el client.
L’empresa ofereix
- Contracte laboral estable amb projecció de carrera a llarg termini.
- Pla de formació contínua en assegurances i tècniques comercials.
- Acompanyament directe per part de la direcció i d’un equip amb àmplia experiència en el sector.
- Un ambient laboral proper, respectuós i col·laboratiu.
- Salari competitiu segons experiència i vàlua, amb un variable per objectius.
- Eines digitals avançades per a la gestió de clients i seguiment comercial
- Vehicle d’empresa.
Requisits
- Experiència mínima de 2 anys en una posició similar dins d’una asseguradora o corredoria.
- Vocació de servei: entendre el valor social de l'assegurança com una eina per protegir i ajudar les persones i empreses.
- Habilitats comunicatives excel·lents i orientació al client.
- Capacitat per identificar oportunitats i tancar acords de forma eficaç.
- Competències analítiques per elaborar informes i propostes precises.
- Domini avançat del Microsoft Office, especialment Excel.
- Persona organitzada, rigorosa i acurada amb la gestió documental.
- Compromís amb el treball en equip i amb la construcció d’un entorn laboral positiu.
- Domini avançat de català i castellà, tant parlat com escrit.
Les persones interessades poden enviar el seu currículum a rrhh.selex2013@gmail.com