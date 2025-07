Ferrocarrils fomenta la intermodalitat amb aparcaments per a bicicletes a les seves estacions

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) aposta des de fa anys per fomentar l’intercanvi modal a l’hora d’utilitzar el transport públic, facilitant l’ús combinat de diferents mitjans de transport en un mateix trajecte.

Una de les combinacions cada cop més habituals, i òptima des del punt de vista de la mobilitat sostenible, és l’ús de la bicicleta per desplaçar-se a estacions ferroviàries, per agafar el tren. Per promoure aquest binomi tren-bicicleta, Ferrocarrils va inaugurar l’any 2021 el primer dels 11 bicitancats amb els quals compta actualment. Es tracta d’espais tancats i dissenyats per aparcar-hi bicicletes de manera segura.

En la seva aposta per la intermodalitat i per potenciar l’ús de mitjans de transport sostenibles per descarbonitzar la mobilitat, Ferrocarrils facilita que les persones usuàries puguin aparcar les seves bicicletes de manera segura, al costat de les estacions, abans de pujar al tren. D’aquesta manera, es busca evitar els desplaçaments curts amb cotxe a les estacions de tren, menys sostenibles, i promoure la connexió entre bicicleta i tren per cobrir trajectes a la feina, a l’escola o a la universitat.

Els bicitancats estan operatius les 24 hores del dia els 365 dies de l’any

Arxiu FGC

Els 11 bicitancats d’FGC, que sumen un total de 291 places d’aparcament, es troben a les estacions de Bellaterra, Valldoreix i Can Feu | Gràcia, a la línia Barcelona-Vallès; i a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell Enllaç, Piera, Sant Vicenç-Castellgalí, Vilanova del Camí i Olesa de Montserrat, a la línia Llobregat-Anoia.

Aquestes 291 places se sumen a les 150 que FGC té a les estacions de Sarrià (Biciestació), Sant Boi, Sant Quirze, Universitat Autònoma, Terrassa Nacions Unides i Sabadell Nord. Així doncs, Ferrocarrils té una oferta global de 441 aparcaments per a bicicletes amb sistemes de seguretat.

Disponibles 24 hores al dia els 365 dies de l’any

Els bicitancats, a més, ofereixen altres prestacions, ja que estan operatius les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i disposen d’un sistema de control automatitzat a través d’una aplicació mòbil. A més, el sistema és interoperable i obert, de manera que pot ser compatible amb futurs títols de transport. El primer any d’alta, el servei és gratuït les primeres 24 hores des del moment de l’estacionament. La disponibilitat de places es pot consultar també a través del web fgc.cat i de l’aplicació per a mòbils.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya evoluciona d’empresa de serveis ferroviaris a empresa de mobilitat potenciant la intermodalitat com a palanca per impulsar el canvi modal amb els aparcaments d’enllaç i amb els bicitancats. A més, impulsa la seva estratègia de digitalització incorporant la tecnologia en tots els serveis que ofereix a les persones usuàries i facilitant-ne així l’accés a la informació per incentivar el seu ús.