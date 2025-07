David Velasco completa 1.370 km en bicicleta càmper: "Ha estat una lliçó de resiliència i adaptació"

L’aventurer i divulgador terrassenc David Velasco ha aconseguit completar el repte que es va proposar fa unes setmanes: recórrer mitja Península una bicicleta càmper construïda des de 0 en el seu garatge, des de Terrassa fins a Madrid, per acabar a València. Tot plegat, un viatge de 1.370 quilòmetres i 24 dies de ruta, viscuts amb intensitat, superant dificultats logístiques i tècniques, però també recollint vivències úniques.

"Ha estat un dels reptes més complicats que he fet, no tant a nivell físic, sinó logístic", explica Velasco, que va haver d'afrontar múltiples contratemps, especialment al principi. "Es va trencar l’enganxament, les soldadures, el fons de la llanta estava malmès... punxava moltíssim", detalla. Tot plegat va allargar el viatge deu dies més del previst, i el va portar a reformular sobre la marxa una aventura que inicialment havia de durar dues setmanes.

David Velasco, tot just arribar a Madrid



Tot i les dificultats, l'esportista no perd el somriure. "Ha sigut un repte molt interessant, m’ha agradat molt", assegura. Una de les parts més complicades va ser adaptar-se a la bicicleta amb remolc, molt més gran i pesada del que està acostumat. "Per més bona condició física que tingui, no vol dir que pogués avançar tant com voldria. Al final, no he fet cap dia els 100 km que m’havia plantejat inicialment". Curiosament, però, dormir dins del seu remolc ha estat de les parts més agradables del repte: "Crec que en cap repte havia dormit tan bé. Fins i tot en dies de molta calor, he arribat a passar fred gràcies als llocs frescos que he trobat".

En David ha hagut de fer front també a la distància entre pobles en algunes zones com Aragó i Castella, fet que ha condicionat la logística per aconseguir menjar, aigua o carregar les bateries de la bicicleta elèctrica. Això ha provocat que sovint la ruta s’hagués d’adaptar sobre la marxa, i que l'organització diària girés entorn de trobar recursos bàsics. Tot i ser una aventura eminentment solitària, Velasco remarca l’ajuda i l’afecte de moltes persones que ha conegut pel camí: "M’han acollit molt bé. El carro és molt vistós, i la gent s’apropava i els agradava molt el projecte. M’han ofert ajuda, menjar, fins i tot allotjament". També ha rebut suport constant a través de les xarxes socials, on acumula més de 86.000 seguidors sota el nom de @txus_run: "Des de casa també m’han empès molt, i això s’agraeix moltíssim".

Un final inesperat

Un dels moments més delicats va arribar just abans d’acabar, quan es va trobar un pont ensorrat per la DANA, i va haver de fer 40 quilòmetres extres per esquivar-lo. Amb tot, va arribar al final del trajecte amb 1.370 quilòmetres recorreguts, complint la fita quilomètrica tot i haver superat de llarg els dies previstos. Ara, ja a casa, després de carregar la “Txusicleta” en una furgoneta de lloguer, comença a pensar en la pròxima aventura. "Aquesta ha sigut una lliçó de resiliència i adaptació. Com passa sovint a la vida, el més difícil és el principi, però un cop superat, tot comença a fluir". El viatge va acabar aquest dijous, amb Velasco fonent-se en una tendra abraçada amb la seva filla, al bell mig del Parc Vallès de Terrassa.