Terrassa nota una “petita onada” de casos de covid

La transmissió del coronavirus ha registrat un lleu repunt aquesta setmana arreu del territori català. El Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) va taxar la incidència en 78 casos per cada 100.000 habitants a tot Catalunya, taxa que doblava la de la setmana anterior, i suposava la més alta en el que portem de 2025.

A Terrassa, aquesta incidència s’ha percebut però de manera molt reduïda. Des de MútuaTerrassa s’afirma que sí que s’ha percebut algun cas més que els habituals, però que a nivell de ciutat, no és significatiu. De fet, no registren ingressos per aquesta malaltia a l’hospital.

Al Consorci Sanitari de Terrassa també s’ha detectat un lleu augment de consultes a urgències i a planta d’hospitalització s’han detectat alguns casos, sense repercussió clínica. Marta Andrés, responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses del CST, llença un missatge tranquil·litzador dient que “No és una situació excepcional. Les infeccions per SARS-CoV-2 es presenten en forma d’onades durant l’any. Actualment, estem en una petita onada, però amb un número de casos inferior als que es van presentar en el mateix període el 2024”.

La variant que majoritàriament està circulant és la XFG, que és una subvariant de la òmicron. Els símptomes que predominen són cefalea, tos, febre... símptomes que són comuns amb altres quadres vírics respiratoris. “Si s’ha descrit en aquesta variant com a tret diferencial que podria afectar més a la veu, com ronquera o afonia”, apunta Andrés. Segons l’OMS, aquesta variant no té més impacte en hospitalitzacions i mortalitat.