Advocats que situen les persones al centre

L’any 2019, Natàlia Munill i Òscar Tudó van començar la seva aventura en un petit despatx de la carretera de Montcada. Set anys després, Munill-Tudó Advocats és un equip de vuit persones instal·lat en un espai més ampli i modern al carrer del Vall, en ple centre de Terrassa, després de passar també pel passeig de les Lletres. Un creixement ràpid i orgànic que, admeten, no s’esperaven.
Ella és la directora jurídica; ell, el director de comunicacions i desenvolupament. Dirigeixen el despatx amb Mariona H. Munill i el repartiment és clar: la Natàlia lidera l’àmbit jurídic i l’Òscar, amb la Mariona, porta l’administració. El nom és, simplement, la suma dels seus cognoms.
El creixement no responia a un pla d’expansió accelerada. “No ens esperàvem això en tan pocs anys”, diu la Natàlia. La incorporació de nous professionals s’ha fet de gradualment, amb una premissa: compartir una mateixa manera de fer i d’entendre l’advocacia. Per això, el despatx ha establert protocols i una organització interna per mantenir un criteri comú en el tracte i el seguiment dels assumptes.
El despatx treballa sobretot dret de família i dret penal, però també civil, trànsit, herències i estrangeria. Són, en molts casos, temes que toquen la vida privada. “No hem d’oblidar l’impacte que això té en aquella persona a nivell personal i la responsabilitat professional que això comporta”, subratlla la sòcia cofundadora. Per això, s’informa amb honestedat de la viabilitat de la pretensió i del possible desgast inherent. “Després són ells qui ponderen i decideixen”, explica.
Escoltar i acompanyar
Aquesta voluntat de fer entenedor el procés també es tradueix en un “acompanyament real” i una atenció continuada, assegura l’Òscar, i afegeix: “Que el treball es faci bé es dona per fet; la diferència està en el tracte”. Quan algú truca, algú contesta. Si la lletrada és a judici, sempre hi ha algú altre de l’equip que coneix l’expedient i pot respondre els dubtes.
“No volem ser un tràmit més”, resumeix Tudó. El propòsit dels fundadors és continuar creixent només si poden preservar aquesta manera de treballar: rigor jurídic, transparència i implicació, sense prometre resultats que depenen de factors externs.
El despatx d’advocats està situat al carrer del Vall, 67, 1º 1ª i el seu número de telèfon és el 931 97 65 03.