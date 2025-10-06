Qui pot accedir als préstecs emancipació i com funcionen?

Accedir a un habitatge en propietat és, per a molts joves, un repte gairebé inassolible. Tot i tenir ingressos estables i capacitat de pagament, el gran obstacle sovint és el cost inicial de l’entrada, que habitualment no cobreixen els bancs. Davant d’aquesta realitat, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ha posat en marxa els Préstecs Emancipació: una nova eina pensada per ajudar els joves a pagar l'entrada del seu primer habitatge.
Amb un pressupost de 100 milions d’euros anuals fins al 2029, aquest programa de finançament públic vol donar resposta a una de les necessitats més urgents de la joventut catalana: accedir a un habitatge digne i estable. El Préstec Emancipació no només facilita la compra, sinó que també protegeix el parc d’habitatge assequible a llarg termini.
Quina quantitat es pot demanar i què cobreix?
El Préstec Emancipació cobreix el 20% del valor de l’habitatge, fins a un màxim de 50.000 euros. És a dir, serveix per pagar aquella part del preu de l'immoble que normalment no financen els bancs. I, a més, ho fa amb unes condicions avantatjoses respecte a la resta d'entitats financeres: no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'hagi pagat la hipoteca al banc.
I com s'obté aquesta hipoteca per poder finançar la resta del preu de l'habitatge? Hauràs de contactar amb un dels bancs adherits al conveni amb l'ICF. En cas que la suma del Préstec Emancipació i la hipoteca bancària no sigui suficient, la diferència haurà de ser coberta amb recursos propis.
Com funciona el retorn del Préstec?
Una de les característiques més singulars d’aquest préstec és que no s’ha de començar a retornar fins que s’hagi acabat de pagar la hipoteca bancària, que pot tenir una durada màxima de 30 anys.
Un cop finalitzat aquest període, es disposa de cinc anys addicionals per retornar el Préstec Emancipació en quotes mensuals, amb interès 0% i sense comissions per amortització anticipada.
Condicions especials de l’habitatge comprat
L’habitatge adquirit amb aquest préstec es converteix automàticament en habitatge amb protecció oficial (HPO) de preu limitat, de manera permanent. Això implica que:
- Cal utilitzar-lo com residència habitual. No es pot fer servir com a segona residència ni deixar-lo buit.
- Només es podrà vendre pel mateix preu d’adquisició, sumant-hi l’IPC i el cost de les reformes i les millores d'eficiència energètica fetes, per garantir que la persona recuperi la inversió i l'habitatge continuï sent assequible.
- No es pot llogar durant els tres primers anys. A partir d’aleshores, cal una autorització de l’AHC i el lloguer no pot superar el 80% de l’índex de referència de preus del lloguer.
- Si es ven, l’AHC té dret preferent a comprar-lo (dret de tanteig i retracte), excepte en transmissions a familiars directes o si el deixes en herència.
Qui pot demanar aquest préstec?
Aquest préstec està destinat a persones d’entre 18 i 35 anys (inclosos) empadronades a Catalunya, que vulguin comprar el seu primer habitatge per viure-hi de forma habitual i permanent. A més, cal complir els següents requisits:
- No tenir cap altre habitatge en propietat (amb excepcions si és heretat i no es pot habitar).
- Tenir uns ingressos anuals bruts de la unitat de convivència inferiors a 6,5 vegades l’IRSC (per exemple, fins a 80.963,31 € si és una sola persona).
- No tenir impagaments ni deutes rellevants.
- Superar l’estudi de solvència realitzat per l’ICF.
També es pot sol·licitar el préstec conjuntament amb altres persones, sempre que totes compleixin els requisits.
Com fer la sol·licitud?
La tramitació es fa a través de la banca digital de l’ICF, l’Espai Client. Un cop registrat, el sistema guiarà la persona sol·licitant pas a pas. Caldrà aportar documentació personal i econòmica, com ara:
- DNI o NIE
- Certificat d’empadronament
- Vida laboral i declaració de la renda
- Certificat cadastral i informe de riscos del Banc d’Espanya
- Nòmines o declaracions d’IVA, segons si la persona és assalariada o autònoma
També és molt important indicar les dades de l'habitatge que vols comprar, com ara la referència cadastral o el preu de l'immoble.
El Préstec Emancipació serveix per finançar l'entrada del teu primer habitatge. Per tant, tal com es fa habitualment quan vols demanar una hipoteca, has de tenir un immoble identificat o reservat abans de fer la sol·licitud.
Quins bancs hi col·laboren?
Si l’ICF aprova el teu préstec, cal formalitzar la hipoteca amb una entitat bancària adherida al conveni. Fins ara, són aquestes:
- Arquia
- Banc Sabadell
- BBVA
- Bankinter
- CaixaBank i imagin
- Caixa d’Enginyers
- CaixaGuissona
- Laboral Kutxa
Les condicions d'aquest segon préstec seran les acordades entre l'entitat i el client. El termini per signar la hipoteca és de sis mesos des de l’aprovació del Préstec Emancipació.
El banc, això sí, també estudiarà cada cas per avaluar si la persona sol·licitant té capacitat per tornar el préstec d'acord amb els seus criteris.
Si t'aproven aquest segon préstec, obtindràs el finançament per al teu primer habitatge i sense haver hagut de pagar l'entrada amb els teus propis recursos.