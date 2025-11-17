En el món físic, tots sabem què fer quan sorgeix un problema: si se t’espatlla el pany de casa, truques al manyà; si et roben la targeta de crèdit, truques al banc. Però, i quan tenim un problema a Internet? Sabem a on acudir? La resposta és simple: al 017.
Des del seu llançament el 2020, el 017 és el número gratuït i confidencial de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) del Govern d’Espanya, que t’ajuda amb qualsevol problema relacionat amb la seguretat digital a Internet, disponible per a tothom, cada dia de l’any, des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit.
Aquest número s’ha convertit en un salvavides digital per a moltes persones i empreses que, com tu, s’han trobat alguna vegada amb problemes digitals. El 017 no només atén aquells que ja han patit un incident, sinó que també t’ajuda a prevenir problemes abans que es converteixin en un malson; en altres paraules, si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. El 2024, més de la meitat de les consultes van ser preventives: persones que, abans que passés alguna cosa dolenta, van preferir preguntar als experts com protegir-se.
Des d’aquells missatges fraudulents que arriben per correu electrònic o SMS, fins al robatori de comptes a xarxes socials, passant pels fraus en compres en línia… són molts els problemes que poden sorgir a Internet. Però la bona notícia és que amb una simple trucada al 017, pots obtenir ajuda per solucionar-los. I si no pots trucar, també pots comunicar-te per WhatsApp o Telegram (només cal que guardis el número 900 116 117 a la teva agenda o busquis l’àlies ‘@INCIBE017’).
Aquest servei està pensat per a tothom (ciutadans i empreses), sense importar l’edat o el nivell de coneixement digital. Ja sigui perquè et preocupa la seguretat del teu compte de correu, t’han suplantat la identitat en alguna xarxa social o t’has trobat amb un frau en línia, el 017 és aquí per ajudar-te.
També és un recurs clau per als menors d’edat, que sovint són el blanc dels ciberassetjadors o de persones malintencionades a Internet. Si ets pare o mare, o si treballes amb menors, pots recórrer al 017 per obtenir assessorament sobre com protegir-los en el món digital.
Els fraus a través de trucades falses, missatges de text i correus electrònics (el que es coneix com a vishing, smishing i phishing) són algunes de les consultes més freqüents que reben. També, la suplantació d’identitat a xarxes socials, el robatori de comptes i els fraus en compres en línia són problemes als quals moltes persones s’enfronten avui en dia.
El 017 està dissenyat per ser fàcil d’utilitzar. No cal ser un expert en tecnologia per entendre com funciona, i el seu objectiu és oferir-te una resposta ràpida, sense complicacions. Si tens alguna pregunta, si et sents insegur a Internet o si simplement no saps què fer davant d’un problema digital, truca al 017 o escriu-nos!
Pots trobar més informació aquí:
https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad