Diuen que John Coltrane ve a Terrassa: "Hem parlat una estona"

Dècades després de la desaparició del mestre, Sonny Rollins (un mestre, també) confessava que John Coltrane el visitava en somnis per conversar, i hom pot imaginar de què anaven les converses. Segurament eren amb un lleguatge especial de saxo. “Aquesta nit ha tornat en John; hem parlat una estona”, deia Rollins. “Avui ha vingut en John” es titula el projecte d’homenatge a Trane que aquest dissabte (21.30 hores) vol sacsejar la Nova Jazz Cava de Terrassa amb la interpretació de repertori d’un dels músics més rellevants de la història. El 2026 fa 100 anys del naixement de John Coltrane, que va deixar aquest món el 1967, un parell de mesos abans de fer els 40. Malgrat tot, va deixar una empremta incommensurable en el jazz modern i més enllà. Una empremta “musical i espiritual”, recalca Pau Bombardó, baterista i impulsor del projecte.
“Avui ha vingut en John” forma part de la programació estable de la Nova Jazz Cava i d’un dels apartats que marquen el calendari imminent del club, que dedicarà divers sessions a homenatjar tant Coltrane com Miles Davis (també nascut l’any 2026) i Ray Brown. Aquest dissabte, 17 d'octubre, li toca al primer amb una banda que, a més de Bombardó, integren músics de diverses generacions profundament marcats per la dimensió i el llegat sonor de Trane. El quintet es completa amb el diàleg dels saxos de Carles Pineda i de Ramón Cardo, sumats a Jöel Gonzàlez al piano i Pau Lligadas al contrabaix.
Èpoques
Bona part de la proposta, que es va estrenar el setembre al Festival L’Hora del Jazz, explorarà les composicions que Trane va desenvolupar el 1959, “precisament l’any de creació del Club de Jazz Terrassa”, com recorda Bombardó.
El repertori repassarà diverses èpoques del saxofonista, del 1955 al 1967, i també moviments de la seva obra mestra, “A love supreme”. El 25 de juliol, al cicle Jazz a la Fresca, The Azar Lawrence Quartet Salutes John Coltrane. The Impulse Era! ja va obrir la porta al seguit d’homenatges a Trane. Ens els propers mesos n’arribaran més, un dels quals també dedicat a Miles Davis. Serà el 27 de novembre, amb Miles/Coltrane Centennial, a càrrec de David Pastor i Adrian Cunningham.