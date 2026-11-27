Comencem amb un emblema. Els esdeveniments de jazz, excepte algunes excepcions durant l’any, tenen lloc al Centre. El teatre, tret d’un cicle oficial i de l’esforçada gestió d’entitats diverses, es representa al Centre, sobretot les funcions de companyies més reconegudes. Quelcom similar passa amb exposicions artístiques, i amb la dansa i el cinema. Queden molt enrere els temps amb sales de cinema a tot arreu. La densitat d’activitats culturals en el rovell de l’ou de Terrassa s’arrossega des de fa dècades, des de sempre, encara que en els últims temps s’hagi suavitzat aquesta dependència centrípeta. En una localitat de les dimensions de la nostra, la tercera de Catalunya en població, la descentralització de l’oferta és un dels reptes de futur en el camp cultural, perquè no tot són flors i violes. Resulta difícil seleccionar una jerarquia de carències, empresa molt complexa, a més, en una ciutat com aquesta i en una conjuntura com l’actual. Aquí plantegem cinc desafiaments col·lectius, referits principalment als espais on desenvolupar activitats i conservar el llegat dels quals les van desenvolupar abans, i de quina manera.
1. Un Museu d’Art Local
La reivindicació no és nova. El pintor David Chaler recorda que “fa 50 anys” que des de sectors culturals es reclama un Museu d’Art Local i Ferran Peña, president de l’Ateneu Terrassenc, subratlla que “una ciutat viva i moderna com la nostra mereix un lloc on l’art tingui casa pròpia, obert a tothom, proper i inspirador”. L’Associació Arts Terrassa porta la veu cantant d’aquesta iniciativa als últims anys i ha aconseguit un compromís de l’Ajuntament per condicionar aquest nou equipament al projecte de nous usos del Vapor Ros. L’associació, constituïda fa més de tres anys, ha dut a terme diverses accions reivindicatives i aquest any ha obert un compte corrent per gestionar les contribucions dels socis i poder engegar “les activitats proposades i així continuar el camí del Museu d’Art al Vapor Ros”. El camí, reconeixen, encara és “llarguíssim”. Un cop determinat el model definitiu en l’antic complex industrial del Centre, caldrà redactar els projectes executius i trobar el finançament per fer realitat una actuació de gran envergadura. El futur edifici, com plantegen els promotors del museu, podria acollir també tallers per al treball artístic, un altre dels dèficits apuntats per membres de l’entitat i per conreadors de les diverses disciplines. La reconversió de la Masia de Ca n’Anglada efectuada per l’Ajuntament significa un pas endavant en aquest sentit, però segurament és insuficient. Alguns artistes ja han preparat projectes propis d’espais de cotreball.
2. Efervescència massa centralitzada
Són moltes les veus que posen de manifest la necessitat de descentralitzar el fenomen cultural en una ciutat amb tanta efervescència i agendes setmanals tan atapeïdes. Si bé és cert que aquesta tendència a portar cites culturals fora del Centre es materialitza en projectes com el Jazz a Prop o iniciatives recents de la Casa de la Música o el cicle teatral Escenes Locals, encara s’han de fer moltes passes per avançar en un model més heterogeni i continuat en el temps, sostingut més enllà d’iniciatives puntuals, o fins i tot periòdiques. Són moltes les entitats que, amb molt d’esforç, duen a terme propostes a tots els districtes cada cap de setmana, però potser cal un impuls general de xarxa i promoció, amb una visió global. I segurament d’equipaments, malgrat la quantitat d’esdeveniments que es desenvolupen a centres i casals cívics i a locals privats. Les seus principals de l’agenda cultural terrassenca continuen al Centre de la ciutat.
3. Facilitat de consum i accés
El treball, moltes vegades abnegat, dels responsables de locals de música en directe no sempre obté el premi just. Ens hem acostumat a la música de consum gratuït i cada vegada costa més treure el cap en aquest món en una lluita que incumbeix, per descomptat, a artistes i grups. “Si no ets una banda de tribut, ho tens magre”, afirma el líder d’una formació rockera egarenca. La situació no és exclusiva de Terrassa, sinó que es tracta d’un fenomen general que potser hauria de ser esmenat, o minimitzats els seus efectes, amb ajudes públiques d’ampli espectre, i no sols amb el segment més jove de la població. Aquest repte, però, exigeix una resposta mancomunada entre administracions.
4. Locals per celebrar concerts
Tornem amb els locals, amb les seves activitats, amb les seves potències i les seves mancances. Terrassa és una de les poques ciutats del país que no disposa d’una sala per acollir concerts musicals de mig format, entre l’ambient íntim i els grans espais per a propostes multitudinàries, gairebé sempre en el marc de la Festa Major de Terrassa. I aquest dèficit suposa un fre per al desembarcament de moltes bandes que no tenen Terrassa en l’agenda de les seves gires precisament per la manca de sales adequades, amb dimensions òptimes. Aquesta carència esdevé especialment palpable durant la temporada, fora de les grans cites ciutadanes populars.
5. I locals assequibles per assajar
Les bandes musicals no ho tenen fàcil per trobar locals d’assaig a la ciutat. Moltes han de marxar de Terrassa en emigració diària. Els músics es queixen de la carestia d’espais de lloguer, uns preus que dificulten molt el dia a dia i minven les possibilitats de prosperar en aquest camí. Això passa a molts llocs, però Terrassa, amb més de 236.000 habitants, no té bucs públics per a músics emergents. En tenia. Es trobaven a sota de la Casa Baumann, però l’Ajuntament els va tancar fa més de sis anys per la seva insalubritat, pels fongs i les humitats. Els Bucs Baumann, amb quatre habitacles, van durar divuit anys. El consistori afirma que treballa en la cerca de solucions i estudia fer bucs a la futura biblioteca municipal del districte 7, un projecte constructiu a llarg termini.